Kuzminová má už aj zlatú medailu, odovzdala jej ju Barteková

Anastasia Kuzminová si prebrala v Pjongčangu už tri medaily.

18. feb 2018 o 11:31 (aktualizované 18. feb 2018 o 13:01) SITA

PJONGČANG. Anastasia Kuzminová si prebrala už aj tretiu medailu na ZOH 2018 v Pjongčangu - tentoraz tú najcennejšiu za víťazstvo v pretekoch s hromadným štartom. Odovzdala jej ju slovenská členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Barteková na nedeľňajšom ceremoniáli.

Kuzminová v sobotu v pretekoch s hromadným štartom triumfovala pred Bieloruskou Dariou Domračevovou a Nórkou Tiril Eckhoffovou.

Slovenská biatlonistka pri vyhlásení mena vystúpila na stupne víťazov a všetkým prítomným venovala hlboký predklon ako poďakovanie za podporu. Následne zaznela slovenská hymna. Ceremoniál sa uskutočnil o 19:25 miestneho času (11:25 nášho času) na námestí v Pjongčangu.

Slová hymny nezabudla

"Tento ceremoniál bol najemotívnejší. Aj som som si poplakala, emócie vo mne prúdia naplno," skonštatovala Kuzminová už so zlatou medailou na krku.

"Nemám to ešte prežité vo svojom vnútri, ale postupne mi to dochádza. Vravela som si: 'Nasťa, ešte si nevyhrala, kým nemáš medailu na krku.' Podvedome som čakala, či sa ešte niečo náhodou nestane a či je to všetko pravda."

Na otázku, či si aj zaspievala hymnu, odpovedala: "Určite áno, len som sa v duchu obávala, či som nezabudla po štyroch rokoch jej slovíčka. Zostalo to však, našťastie, v mojej hlave," zasmiala sa už šesťnásobná medailistka.

Keď si preberala druhú striebornú medailu, vyslovila želanie, aby sa čo najskôr niekto zo slovenských športovcov opäť ocitol na slávnostnom ceremoniáli odovzdávania cenných kovov na zimných olympijských hrách.

Ubehli dva dni a opäť tam bola ona, dokonca v hlavnej úlohe na najvyššom stupni spievajúc hymnu.

"Na ďalšiu olympiádu už asi nepôjdem, ale želám si, aby sa Slovensku naďalej darilo v športe a k mojim úspechom sa pridali ďalšie," dodala.

Prekonala Martikána i Hochschornerovcov

Kuzminová v Pjongčangu predtým vybojovala aj dve strieborné medaily - v stíhacích pretekoch na 10 km a vo vytrvalostných pretekoch na 15 km.

Barteková odovzdala medaily biatlonistkám aj po stíhacích pretekoch.

Kuzminová má zlato aj z rýchlostných pretekov vo Vancouveri 2010 a Soči 2014, zbierku kompletizuje stíhačkové striebro spred ôsmich rokov z Kanady.

So šiestimi pódiovými umiestneniami je Kuzminová (uvedených 3-3-0) už osamotene na prvej priečke pred vodným slalomárom Michalom Martikánom (2-2-1) na čele slovenskej olympijskej histórie podľa počtu kovov.

Dosiaľ rekordné tri zlaté bratov Pavla a Petra Hochschornerovcov tiež z divokej vody (3-0-1) vyrovnala a zároveň hneď aj tromfla celkovo bohatšou zbierkou.