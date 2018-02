Slováci si zahrajú proti USA, víťaza vo štvrťfinále čaká Česko

Zápas Slovensko - USA je na programe v utorok o 4:10 nášho času.

18. feb 2018 o 11:06 (aktualizované 18. feb 2018 o 16:52) SITA

PJONGČANG. Spojené štáty americké budú súperom Slovenska v utorňajšom dueli play-off o postup do štvrťfinále na turnaji hokejistov v rámci zimných olympijských hier 2018 v juhokórejskom Pjongčangu.

Stretnutie je na programe o 12:10 miestneho času (4:10 SEČ, pozn. red.), direktoriát olympijského turnaja to potvrdil na oficiálnej webovej stránke hier.

Víťaz tejto konfrontácie v stredajšom štvrťfinále nastúpi proti Česku.

Definitívu dal výsledok nedeľňajšieho predposledného súboja základnej A-skupiny. Česi zvíťazili 4:1 nad Švajčiarmi a postúpili priamo do štvrťfinále.

Poslední v skupine

Slováci v B-skupine najskôr prekvapujúco zdolali tím Olympijských športovcov z Ruska (3:2), na úvodný úspech však nenadviazali a postupne podľahli Američanom (1:2) a Slovincom (2:3 sn).

Ak by zverenci Craiga Ramsayho Slovincov zdolali v riadnom hracom čase, triumfovali by v skupine a prenikli by priamo do štvrťfinále.

Po sobote bolo isté, že Slováci, poslední štvrtí v B-skupine, skončia na desiatej priečke medzi tuctom aktérov turnaja pri zlúčení po nedeľňajšom skončení bojov v základných skupinách. Budú teda čeliť siedmemu tímu v tomto poradí, čiže podľa znenia pravidiel najlepšiemu tretiemu z jednotlivých troch tabuliek.

Vo štvrťfinále Česko

Po výhre Čechov 4:1 nad Švajčiarmi je isté, že 7. miesto obsadia Američania.

Úspešný z tohto duelu (siedmy proti desiatemu) si vo štvrťfinále zmeria sily s druhým z dvanásťčlenného poradia po skupinovej fáze - teda s druhým najlepším z prvých priečok. Túto pozíciu obsadí Česko, víťaz A-skupiny.