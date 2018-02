Recept na úspech proti Američanom? Nenaháňať puk a byť odvážnejší

Máme tu dvadsať frajerov, ktorí, keď budú hrať ako tím, majú úžasnú šancu prejsť cez Ameriku, vraví útočník Martin Bakoš.

18. feb 2018 o 12:48 (aktualizované 18. feb 2018 o 16:51) Juraj Berzedi

PJONGČANG. Slovenskí hokejisti dostali po základnej skupine na olympiáde v Pjongčangu voľný deň. Niektorí ho využili spánkom, iní si išli vyvetrať hlavu k moru. V podvečer však všetci prišli do Slovenského domu na večeru.

Popri tom, ako si vychutnávali hovädzí vývar a rezeň so zemiakmi, sledovali v televízii víťazstvo českých hokejistov nad Švajčiarskom 4:1.

Tento výsledok znamenal, že Slovensko bude hrať v osemfinále v utorok proti Američanom, s ktorými v základnej skupine prehralo 1:2.

Zápas je na programe o 12:10 miestneho času (4:10 SEČ, pozn. red.), direktoriát olympijského turnaja to potvrdil na oficiálnej webovej stránke hier.

Prehru so Slovinskom ešte nestrávil

Po senzačnom víťazstve nad ruským výberom 3:2 potrebovali vo zvyšných dvoch zápasoch Slováci aspoň raz zvíťaziť za tri body, aby postúpili priamo do štvrťfinále. Zverencom Craiga Ramsayho sa to nepodarilo, keďže okrem USA prehrali aj so Slovinskom 2:3 po samostatných nájazdoch.

„Táto prehra ma poriadne hnevá a je to veľké sklamanie. Skupinu sme mali rozohranú výborne, mali sme to vo svojich rukách. Ešte som to úplne nestrávil, ale už treba rozmýšľať nad najbližším zápasom,“ reagoval obranca Dominik Graňák.

V prvom vzájomnom zápase boli Američania lepším tímom, mali viac puk na svojich hokejkách a Slovákov dokázali viackrát zavrieť v obrannom pásme.

„Musíme sa lepšie pripraviť na ich herný štýl, ktorý bol iný ako vo zvyšných dvoch dueloch. Môžeme ich zdolať, ale potrebujeme lepší výkon. Musíme byť odvážnejší vpredu a udržať sa dlhšie na puku, lebo v prvom zápase sme ho stále naháňali, čo nás stálo energiu,“ dodáva.

Nehaniť útočníkov, nevyzdvihovať obrancov

Už po prehre so Slovinskom bolo jasné, že slovenskí hokejisti dostanú jedného z trojice Česko, Švajčiarsko, USA. To, že si zahrajú proti Američanom, si pochvaľujú.

„Najlepšie by bolo, keby sme vyhrali skupinu. Teraz si človek súpera nevyberie. Podľa mňa by nám Američania mohli sadnúť, musíme dať len o gól viac ako oni,“ hovorí útočník Martin Bakoš.

Slováci sa na olympiáde spoliehajú na kvalitné výkony brankárov i spoľahlivú defenzívu. Ak chcú byť úspešnejší, potrebujú byť efektívnejší. V troch zápasoch dali zatiaľ šesť gólov.

„Brankári nás zachránili, ale nehanil by som útočníkov a nevyzdvihoval obrancov. Útočná fáza je výsledkom celého mužstva. Musíme sa vyvarovať faulov a zlepšiť vhadzovania, lebo často sa nám stalo, že sme sa hneď po nich dostali pod tlak,“ vraví Graňák.

„Každý z nás môže dať gól. Každá formácia má svoju kvalitu. Máme tu dvadsať frajerov, ktorí, keď budú hrať ako tím, máme úžasnú šancu prejsť cez Ameriku,“ dodáva Bakoš.

Ak by Slováci postúpili cez USA, vo štvrťfinále ich čaká Česko.