O prehre Slovákov rozhodol hokejista, ktorý strieľal góly aj za Slovan

Bol to pre mňa špeciálny zápas, priznal Slovinec Žiga Jeglič.

18. feb 2018 o 13:46 TASR

PJONGČANG. Po zápase žiaril úsmevom, veď premenil rozhodujúci nájazd. Slovinec Žiga Jeglič si však tiež dobre uvedomoval, že spôsobil smútok fanúšikom slovenského hokeja, medzi nimi aj tým, ktorí mu drukovali a obdivovali jeho rozstrelový formát počas jeho pôsobenia v Slovane Bratislava.

"Áno, bol to pre mňa špeciálny zápas a Slováci sa teraz netešia. Viem, čo som spravil. Ale, samozrejme, som šťastný. Napriek tomu, že som tam dlho hral a mám tam veľa kamarátov," rozrečnil sa naradostený pre TASR.

Po tom, ako sa v základnom čase súboja zrodila remíza 2:2, v rozstrelovom nájazde Jeglič ako záverečný exekútor rozhodol na 2:1 tradičnou strelou pod brvno.

"Mal som v hlave aj inú realizáciu, ale potom som videl, že sa to tam otvorilo, tak som to tam dal. Som rád, lebo Slováci hrali po našom vedení veľmi dobre, neustále boli nebezpeční. Bol to veľký boj, možno s menším počtom šancí, ale s dramatickým nábojom," povedal Žiga Jeglič.

Jegličovi sa pozdával výkon jeho tímu, a hoci ľutoval, že neudržal vedenie 2:0, v konečnom účtovaní skupiny by to senzačné 2. miesto Slovincov v skupine nezmenilo. A ani pozíciu v ďalších bojoch, lebo vzhľadom na vyrovnanosť tejto vetvy nemohol z nej nikto získať štvrtú priamu miestenku vo štvrťfinále ako najlepšie mužstvo z druhých miesto troch skupín.

"Najlepšie by bolo, keby sme dostali Kóreu. Samozrejme, že ani to by nebolo jednoduché, ale ak by som si mohol vybrať... Hrali sme s nimi prípravný zápas pred olympiádou. Dobre bránili, ale asi by to bolo ozaj najlepšie," zaželal si.

Jegličove prianie sa však reálne naplniť nemohlo. Jedine v prípade, že by Kanada hrajúca o priamy postup do štvrťfinále (z druhého miesta) v nedeľnom večernom zápase pustila dva body práve domácej reprezentácii.

Na Slovincov čaká Nórsko.