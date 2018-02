Slovan remizoval v Michalovciach, Žilina zdolala Ružomberok

Hlasy po zápase:

Ton Caanen, tréner Senice: "Výsledok je pre nás sklamaním, dúfali sme v lepší. Som velmi hrdý na svojich hráčov, pretože sme naozaj nechali všetko na ihrisku, nasledovali taktiku, bojovali, snažili sa zo všetkých síl. Chcem zložiť kompliment pre môj tím, pretože sme súperovi nedovolili ich obľúbenú kombinačnú hru, ktorú tu chceli hrať. Pravdou je, že DAC má veľkú hráčsku kvalitu a to dnes rozhodlo. My sme dnes nemohli hrať našu kombinačnú hru ako v prípravných zápasoch, strácali sme jednoduché lopty a to nás stálo príliš veľa síl. Od prvej do poslednej minúty to bol pozitívny zápas s dobrým prístupom z oboch strán, veľmi férový napriek žltým kartám."

Marco Rossi, tréner DAC-u: "Už pred zápasom sme vedeli, že to bude dnes v Senici náročné, hlavne kvôli tomu, že tu boli rôzne formy motivácie. Senica prešla veľkou premenou, je tu nový tím, nový sponzor, tréner. Nevedeli sme, čo od Senice očakávať. Aj keď je pravda, že sme videli ich prípravný súboj so Suboticou na sústredení v Turecku. Videli sme ich systém, no veľa informácií sme o nich nemali. Pred zápasom bolo veľa otáznikov, no myslím si, že sme boli dobre pripravení aj motivovaní. Už v prvom polčase sme mali veľa príležitostí, ktorým chýbala väčšia kvalita či presnosť. V druhom polčase sa nám podarilo streliť góly a zaslúžene sme vyhrali."