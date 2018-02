Bezeková atakovala slovenský rekord na 200 metrov, zaostala o šesť stotín

Výsledky národného halového šampionátu v atletike.

18. feb 2018 o 20:10 SITA

BRATISLAVA. Po sobotnom rekorde šampionátu Jána Volka na 60 m (6,65) už druhý deň halových majstrovstiev Slovenska v atletike v bratislavskom Eláne nepriniesol ďalší rekordný výkon.

Blízko k nemu však bola Alexandra Bezeková na 200 m, ktorá za ním časom 23,87 sekundy zaostala len o 6 stotín.

V súboji účastníčok blížiacich sa halových MS v Birminghame v behu na 400 m jasne o 42 stotín zdolala Ivetu Putalovú (24,29).

"Snažila som sa pripraviť na túto dvojstovku tak ako stále. Chcela som podať čo najlepší výkon, myslím si, že sa mi to podarilo," tvrdila po ostro sledovaných pretekoch žien na 200 m víťazná Alexandra Bezeková.

"Štart sa mi vydaril. Bežalo sa mi veľmi dobre. Keď to porovnávam s nedávnym výkonom v Ostrave, teraz v Eláne bol kvalitnejší. Myslím si, že na to, že som maximálnu rýchlosť ešte v tréningu nerozvíjala, lebo som sa sústredila na iné veci, tak si myslím, že mám dosť dobrý rýchlostný základ pred svetovým halovým šampionátom v Birminghame," dodala Bezeková.

"V minulých rokoch to bola moja hlavná disciplína. Tak si myslím, že mám, z čoho môžem ťažiť. Dostala som dobrý základ, z ktorého teraz v tejto disciplíne žijem," skonštatovala Alexandra Bezeková po triumfe v behu na 200 m.

Keďže spolu s Jánom Volkom a Ivetou Putalovou tvorí slovenský trojlístok, ktorý bude začiatkom marca štartovať na HMS v Birminghame, reč po víťaznej dvojstovke sa otočila aj týmto smerom.

"Myslím si, že na šampionáte budem patriť k tým rýchlejším účastníčkam. Môžem rozbiehať štvorstovku niekde v strede, nemusím sa tlačiť dozadu. Veľa bude závisieť od toho, do akého behu sa dostanem, aké súperky v ňom budem mať. A či ma budú veľmi trápiť," reagovala 25-ročná Košičanka na otázky okolo pocitov pred blížiacim sa štartom na HMS v Birminghame.

Aby sa jej podarilo naplniť jej smelé plány, už v pondelok odchádza na sústredenie do Ostravy, kde chce s trénerom v prvom rade popracovať na rýchlostnej výkonnosti.

"V rámci tohto sústredenia odbehnem aj nejaké päťstovky a tristovky, aby ma potom štvorstovka v Birminghame menej bolela," objasnila Bezeková hlavné dôvody tréningového pobytu v jej obľúbenej hale a zasľúbenom meste - na severe Moravy.

Alexandra Bezeková (zdroj: tasr)

"Neviem, čím to je, ale v Ostrave sa mi doteraz vždy darilo, zabehla som v nej všetky svoje osobné rekordy, takže idem sa tam dobre naladiť pred odchodom na šampionát," tvrdila Alexandra Bezeková.



"S čím budem v Birminghame spokojná? Ťažko to teraz povedať, lebo až dnes večer sa uzavrú prihlášky. Zatiaľ mám informácie, že v ´štartovke´ je viac žien, ktoré majú osobáky od 52 - 53 sekúnd. Neviem, čo v takej konkurencii dokážem. Rada by som sa vrátila s pekným umiestnením. Rada by som si v Birminghame zabehla taký výkon, s ktorým som sa nominovala na halový svetový šampionát. Ak budem rýchlejšia, bude to iba bonus navyše," zdôraznila 25-ročná členka klubu Atletika, o. z. Košice.



V rovnakej disciplíne mužov na halovom šampionáte v bratislavskom Eláne hladko vyhral aj vicemajster zo sobotnej šesťdesiatky Šimon Bujna, ktorý osobným rekordom a slovenským výkonom roka 21,59 potvrdil svoju siedmu priečku v slovenských historických tabuľkách.



Na 400 m zvíťazili obhajcovia titulu - u mužov Denis Danáč (48,91) a 17-ročná Emma Zapletalová (55,87), ktorá len o 59 stotín zaostala za slovenským juniorským rekordom Gabriely Sedlákovej z roku 1986. Mladá Nitrianka sa pretlačila aj na desiatu priečku dlhodobých slovenských tabuliek.

Na 800 m mužov nebolo pochýb o prvenstve Matúša Talána, po triumfe na 1500 m si pripísal na konto zlaté double. Dve individuálne disciplíny vyhrala aj Martinčanka Katarína Beľová, po sobotnom zlate na 1500 m pridala ďalšie na 3000 m v slovenskom výkone roka a absolútnom "osobáku" 10:01,22.

V ženskej osemstovke bola v cieli prvá slovenská dorastenecká rekordérka v behu na 2000 m prekážok, ešte len 15-ročná Lucia Šišoláková (2:15,85), ale pre beh mimo dráhu v zákrute ju diskvalifikovali a na prvú priečku sa posunula Žofia Naňová (2:16,90).

Repčíkov desiaty titul

Na 3000 m absolvoval svoju súťažnú premiéru osemstovkársky rekordér Jozef Repčík. V sólo pretekoch vyhral za 8:40,74 min a vybojoval si jubilejný desiaty individuálny seniorský halový titul. Predtým trikrát zvíťazil na 400 m (2006 - 2008) a šesťkrát na 800 m (2006, 2007, 2010, 2012, 2015, 2017).

"Trochu som sa toho behu na 3000 m obával. Išiel som ho prvý raz v kariére. Nemám s ním žiadne skúsenosti. Trochu ma mrzí, že som nesplnil trénerov plán: bežať za 8:30 min, čo predstavuje čas za 2:50 každý kilometer. Nepodarilo sa mi to o desať sekúnd, čo je tri sekundy na kilometer," uviedol Repčík.

"Táto premiéra v behu na 3000 m v hale bolela. Bežal som to sám od štartu až do cieľa. To nie je nikdy jednoduché. Takže v podstate som teraz v cieli spokojný, aj nespokojný," hodnotil 31-ročný Jozef Repčík svoj debut v behu na 3000 m.

Jozef Repčík (zdroj: TASR)

"Či sa nedalo splniť trénerov pokyn? Možno v ďalších pretekoch aj áno. Podľa mňa treba ešte trochu dotrénovať vytrvalosť. Trochu sa v nej zlepšiť. Výkon 8:30 min je v mojich silách. Tých desať sekúnd, keď som to bežal úplne sám, to nie je až tak veľa," uviedol Repčík.

"Myslím si, že lepšie by sa mi bežalo v skupine, ktorá by ma potiahla. Mohol by som to urobiť tak, ako chcel odo mňa tréner. Myslím si, že ak by som bežal ešte s niekým, určite by som sa na tých 8:30 dostal. A poviem pravdu, bolo mi trochu zima na ruky, takže to nebolo ideálne," priznal slovenský rekordér v behu na 800 m Jozef Repčík, ktorý 12. júna 2008 v Ostrave prekonal poriadne bradatý rekord Jozefa Plachého na 800 metrov - ten platil neuveriteľných 39 rokov.

Zranená Dana Velďáková si vybojovala rekordný titul

V trojskoku brali zlato zverenci Radoslava Dubovského z banskobystrickej Dukly. V súťaži žien, kde štartovali len tri pretekárky, triumfovala zranená Dana Velďáková a vybojovala si rekordný 16. titul.

Po dvoch nevydarených pokusoch ho zachraňovala v treťom (12,55 m) a ďalej už pre bolesť v ľavom triesle nemohla skákať. V mužskej súťaži Tomáš Veszelka bez problémov obhájil titul (15,67 m), stačil mu na to aj rozbeh zo šiestich krokov.



Líderka tohtoročných guliarskych tabuliek Patrícia Slošárová sa síce v poslednom šiestom pokuse zlepšila na 14,67 m, ale s Ivanou Krištofičovou aj tak prehrala o 9 cm. Deaflympijská víťazka si vybojovala už ôsmy halový titul majsterky Slovenska. V žrdi stačilo na titul u mužov Košičanovi Krajňákovi len 460 cm, u žien brala zlato Dubničanka Duvačová výkonom 320 cm.



V medailovej bilancii klubov jasne dominovala banskobystrická Dukla (9 - 5 - 4) pred Sláviou UK Bratislava (4 - 3 - 3), Stavbárom Nitra (3 - 5 - 3), ŠK ŠOG Nitra (2 - 4 - 3) a AK Spartak Dubnica (2 - 4 - 3).

Najúspešnejšími jednotlivcami sa stali šprintér Šimon Bujna zo Slávie UK (zlato na 200 a 4 x 400 m, striebro na 60 m) a strednotratiar Matúš Talán (zlato na 800 a 1500 m, striebro na 4 x 400 m). Dva individuálne tituly si vybojovali Talán, skokan Tomáš Veszelka (diaľka a trojskok) a Katarína Beľová (1500 a 3000 m), tri individuálne medaily zasa Veszelka (okrem dvoch zlatých aj bronz na 60 m) a viacbojárka Lucia Vadlejch (zlato v diaľke, striebro na 60 m prek. a bronz na 200 m).

"Celý tento víkend, resp. moje predstavenie v hale Elán hodnotím veľmi pozitívne, pretože som si v prvý deň utvorila veľmi pekný osobný rekord v behu na 60 m cez prekážky. Aj keď som skončila druhá, myslím si, že smerom k sedemboju je to veľmi výrazný posun dopredu. Čo sa týka diaľky, tam momentálne trochu tápem, pretože som trochu rýchlejšia a rozbeh robím trochu inak. Odrážam sa ešte pred doskou. Ale za tých 632 cm som veľmi vďačná," priblížila 29-ročná rodáčka z Považskej Bystrice Lucia Vadlejch.

Lucia Vadlejch (zdroj: TASR/Marko Erd)

"Dnešná dvojstovka... Už v rozbehu som si urobila osobný rekord. Hodnotím to veľmi pozitívne. Je to dobrý ukazovateľ smerom k sedemboju. Bolo to trénerovo mini prianie, aby som dvojstovku bežala, pretože si myslí, že som na tom relatívne dobre. Škoda tejto dráhy. Ja mám dlhé nohy, preto táto dráha je pre mňa dosť veľký problém. Vzhľadom na výsledky, ktoré som dosiahla, si myslím, že som však s tým veľmi dobre a úspešne zabojovala," povedala Lucia Vadlejch o svojej ceste za kompletnou medailovou kolekciou na dvojdňovom halovom šampionáte v hale Elán.



K trojici Ján Volko (60 m), Alexandra Bezeková, Iveta Putalová (obe 400 m), ktorá už mala splnené nominačné kritéria na halové majstrovstvá sveta v Birminghame, sa nik cez víkend nepridal, takže Slovenský atletický zväz pošle na šampionát len spomenuté trio.