Žije na samotke, spáva na matraci. Cítim sa ako na chate, tvrdí Mikuš

Olympiádu sledoval zväčša pred televízorom. Slovenský hokejista Juraj Mikuš sa už uzdravil a je pripravený hrať.

19. feb 2018 o 3:36 Juraj Berzedi

Neymar, Coutinho či Firminho v Berlíne už za 135€ >>

PJONGČANG. Mal to byť doterajší vrchol jeho kariéry. V reprezentácii si zahral na troch majstrovstvách sveta a v 29 rokoch mal zažiť svoju olympijskú premiéru.

Pred začiatkom hokejového turnaja sa Juraj Mikuš nevedel dočkať prvého zápasu proti Rusku. Deň pred ním však náhle ochorel a olympiádu zatiaľ sledoval na samotke pred televízorom.

„Predstavoval som si to inak. Nie je to bohviečo, ale človek musí ostať pozitívny a snažiť sa cez to prehrýzť,“ reagoval slovenský obranca.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Posteľ sa nezmestila do výťahu

Kým niektorí hokejisti ochoreli hneď po príchode do Pjongčangu, on bol zdravý a trénoval. Deň pred začiatkom turnaja však dostal vysoké horúčky.

Keďže sa jeho stav nezlepšoval, začal brať antibiotiká.