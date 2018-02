Do bránky proti USA pôjde Laco, Surový varuje pred premotivovanosťou

V porovnaní so slovenskou ligou je tempo rýchlejšie. Hrá sa tvrdšie a všetci to zatvárajú, hovorí útočník Michal Krištof.

PJONGČANG. Na poslednom tréningu slovenských hokejistov pred kvalifikáciou o postup do štvrťfinále proti Američanom (20. februára o 4:10 SEČ) bolo cítiť určité napätie.

Hráči sa miestami nevedeli uvoľniť, tréneri im veci vysvetľovali ešte dôraznejšie.

Bolo vidieť, že v podvedomí už majú utorkový zápas, ktorý rozhodne o tom, či Slováci na olympijskom turnaji budú pokračovať alebo pocestujú domov.

V prvom súboji proti Američanom, ktorí Slováci prehrali 1:2, chytal Ján Laco.

Tridsaťšesťročný gólman pôjde do bránky aj v kľúčovom stretnutí o postup do štvrťfinále. Víťaz súboja narazí na Česko.

Tréner národného tímu Craig Ramsay priznal, že pomení formácie, ale nechcel byť konkrétny. Na turnaji by si prvýkrát mohol zahrať aj uzdravený obranca Juraj Mikuš.

Začína sa nový turnaj

Slovenskí hokejisti mali po nečakanom víťazstve nad Olympijskými športovcami z Ruska 3:2 veľkú šancu postúpiť priamo do štvrťfinále.

Potrebovali zvíťaziť v jednom z dvoch zvyšných duelov. V poslednom zápase so Slovinskom od toho neboli ďaleko, ale napokon prehrali 2:3 po nájazdoch.

„Začína sa nový turnaj a musíme sa pripraviť čo najlepšie. Pozrieme si ešte video a povieme si, ako na Američanov,“ vravel útočník Michal Krištof.

V prvom vzájomnom zápase boli aktívnejší americkí hokejisti - držali puk na hokejkách častejšie, vyhrávali vhadzovania.

„Musíme sa dobre pripraviť na stredné pásmo, ktoré výborne bránia a chodia vďaka tomu do protiútokov. Tiež musíme ostávať v piatich a nerobiť toľko faulov,“ dodal 24-ročný hokejista z Nitry.

Koncentrovaný, ale nie nervózny

Olympiáda je jeho prvým vrcholným podujatím v seniorskej reprezentácii. Hoci zatiaľ nemá žiadny kanadský bod, jeho výkony nie sú sklamaním.

„V porovnaní so slovenskou ligou je tempo rýchlejšie. Hrá sa tvrdšie a všetci to zatvárajú. Keď je niekde puk, zrazu je tam aj šesť hráčov a je to tam tesnejšie,“ priznal Krištof.

V odlišnej situácii je kapitán Tomáš Surový, ktorý hrá na svojej tretej olympiáde a má za sebou aj sedem svetových šampionátov.

„Treba byť uvoľnený a veriť v svoje schopnosti. V takýchto zápasoch sa hrá opatrnejšie a taktickejšie. Dôležité bude, aby sme ich nepustili do náskoku a potom ho nenaháňali celý zápas,“ reagoval 36-ročný útočník Banskej Bystrice.

Z pozície kapitána a lídra tímu sa posnaží pred dôležitým stretnutím spoluhráčov povzbudiť, ale aj upokojiť. „Treba ísť do zápasu koncentrovaný, ale nie nervózny. Premotivovanosť môže často uškodiť,“ dodal.