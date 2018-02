Turnaj v New Yorku vyhral Anderson, vo finále zdolal Querreyho

V súboji o titul sa stretli najvyššie nasadení hráči.

19. feb 2018 o 5:01 TASR

NEW YORK. Juhoafričan Kevin Anderson triumfoval vo finále dvojhry na tenisovom turnaji ATP v New Yorku a získal svoj štvrtý kariérny titul. V súboji dvoch najvyššie nasadených hráčov zdolal v trojsetovej bitke domáceho Sama Querreyho 4:6, 6:3 a 7:6 (1).

Anderson vylepšil svoju nepriaznivú bilanciu vo finálových súbojoch na okruhu ATP Tour na 4:11.

"Viackrát som to na turnajoch nedotiahol do úspešného konca, takže v tejto sezóne je jedným z mojich cieľov zlepšiť sa v rozhodujúcich zápasoch. Som rád, že sa mi to tu v New Yorku podarilo," vyhlásil Anderson, ktorý sa vo svetovom rebríčku posunie na deviate miesto - najvyššie v kariére.

Dvojhra - finále:

Kevin Anderson (1-JAR) - Sam Querrey (2-USA) 4:6, 6:3, 7:6 (1)