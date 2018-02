Ruský medailista mal pozitívny dopingový test, začali voči nemu konanie

Alexander Krušelnickij získal so svojou manželkou bronz v curlingu.

19. feb 2018 o 8:23 (aktualizované 19. feb 2018 o 13:49) TASR, SITA

PJONGČANG. Antidopingová divízia Športového arbitrážneho súdu (ADD CAS) začala konanie voči Alexandrovi Krušelnickému z tímu Olympijských športovcov z Ruska.

CAS v pondelok potvrdil, že reprezentant v curlingu mal na zimných olympijských hrách v Pjongčangu pozitívny dopingový test. Informovala o tom agentúra DPA.

Krušelnickij získal na ZOH 2018 spolu so svojou manželkou Anastasiou Bryzgalovovou bronz v mixe.

V minulosti meldónium užíval

CAS nešpecifikoval, akého dopingového prehrešku sa 25-ročný športovec dopustil, podľa ruských médií však mal pozitívny test na meldónium.

Tento liek sa okrem iného využíva aj pri liečbe srdcového infarktu a na zozname zakázaných látok je od januára 2016.

"Na základe žiadosti Medzinárodného olympijského výboru začala ADD CAS konanie voči Alexandrovi Krušelnickému. Zatiaľ nebol stanovený žiadny termín konania, v tejto chvíli nebudeme poskytovať žiadne ďalšie informácie," uviedol CAS vo svojom vyhlásení.

"Nič o tom neviem," reagoval na dopingové obvinenie Krušelnickij. "Alexander bral prostriedok do roku 2016. Od tej chvíle nie. Testovali ho na MS 2016 aj 2017 a nevyskytli sa žiadne problémy. Dúfam, že ide o chybu," povedal pre internetový portál sport1.de tréner Dimitrij Melnikov.

Môžu prísť o šancu niesť ruskú vlajku

V pondelok Krušelnickij vrátil akreditáciu a opustil olympijskú dedinu. Hovorca výpravy neutrálnych ruských športovcov Konstantin Vybornov oznámil, že športovec požiadal o kontrolu B-vzorky.

Podľa špecializovaného portálu insidethegame a portálu championat.com však dopingový nález potvrdila aj B-vzorka.

Krušelnického prípad bude mať veľký vplyv na rozhodnutie MOV, ktorý zvažoval, že umožní Rusom niesť pri záverečnom ceremoniáli národnú vlajku.

"Je niekoľko podmienok, ktoré musia splniť. Veľmi by nás sklamalo, keby sa doping potvrdil," poznamenal hovorca MOV Mark Adams ešte pred zverejnením výsledku B-vzorky.

Na olympiáde v Pjongčangu je to už druhý dopingový prípad. Prvý pozitívny test na acetalozamid mal japonský šortrekár Kei Saito.

Čudujú sa aj iné krajiny

Dopingový prípad Krušelnického vyvoláva otázky. Viacerí curleri nechápavo krútia hlavou, podľa nich nie sú totiž zakázané látky v ich športe potrebné.

Kapitánka dánskeho tímu Madelaine Dupontová nechápe, prečo by si Krušelnickij vo fyzicky nenáročnom športe potreboval pomôcť dopingom.

“ Je ťažké si predstaviť doping v curlingu. Možno pri zametaní, ale aj tak by jednoducho bolo lepšie ísť do posilňovne. „ Thomas Ulsrud, nórsky reprezentant

"Myslím si, že väčšina ľudí by sa nad tým zasmiala a spýtala sa, načo by si niekto v curlingu pomáhal dopingom. Ani ja sama netuším, k čomu by nám mohol pomôcť," uviedla Dupontová.

"Je ťažké si predstaviť doping v curlingu. Možno pri zametaní, ale aj tak by jednoducho bolo lepšie ísť do posilňovne," uviedol nórsky reprezentant Thomas Ulsrud, strieborný olympijský medailista z Vancouvru 2010 a majster sveta z Pekingu 2014.

Krajana sa zastala aj kapitánka ruského ženského tímu Viktoria Mojsejevová.

"Vždy som počúvala, že je skvelé robiť šport, v ktorom nie sú dopingové škandály. Najmä preto, že u nás to nie je o 'rýchlejšie, vyššie, silnejšie' (olympijské heslo - pozn. red.), ale o presnosti. Neviem, aký doping, ani k čomu by ho niekto mohol v curlingu použiť," povedala Mojsejevová podľa portálu japantimes.co.jp.