Špalek strelil svoj premiérový gól za Bresciu v talianskej Serie B

Slovenský futbalista sa výrazne podieľal na výhre svojho tímu.

19. feb 2018 o 12:25 SITA

RÍM. Slovenský futbalový útočník Nikolas Špalek skóroval za Bresciu v druhej najvyššej talianskej súťaži vo víťaznom nedeľňajšom stretnutí 26. kola proti Ternane. V 81. minúte zvýšil na konečných 3:1, keď na ihrisko prišiel v 61. minúte.

Bol to jeho prvý gól v Taliansku po januárovom prestupe z MŠK Žilina do Brescia Calcio.

"Sme veľmi šťastní, že body ostali doma. Bol to náročný zápas, na ktorý sme sa však dobre pripravili. Navyše, podarilo sa nám streliť tri góly, čo nás ešte viac povzbudí do ďalších kôl," povedal Špalek po stretnutí pre portál svojej zastupiteľskej agentúry Football Service Agency.

Slovák vybehol na ihrisko pol hodiny pred koncom duelu za priebežného stavu 1:0. Krátko na to Brescia zvýšila náskok na dva góly.

"Prvých pár minút som potreboval dostať sa do tempa. V prvom rade bolo dôležité chrániť náš náskok, no keď sa naskytla príležitosť, chceli sme byť neustále nebezpeční aj vpredu," doplnil slovenský reprezentant do 21 rokov.

Naplno preukázal gólový inštinkt v 81. minúte a strelil dôležitý poisťovací gól na 3:1.

“ Keď som do klubu prichádzal, povedali mi, že mi poskytnú priestor na to, aby som sa aklimatizoval. Pevne verím, že talianskeho tlmočníka nebudem dlho potrebovať. „ Nikolas Špalek

"Centrovaná lopta do šestnástky preletela až ku mne. Mal som dostatok priestoru, a tak som najprv rozmýšľal, že si ju preberiem a potom vystrelím. Napokon som sa rozhodol zakončiť z prvej a urobil som dobre. Lopta mi dobre sadla a mierila k vzdialenejšej žrdi, takže brankár ju len ťažko mohol dočiahnuť," opísal 21-ročný krídelník svoj premiérový gól v Taliansku.

Po stretnutí bol jedným z najžiadanejších hráčov v mix zóne, a to napriek tomu, že po taliansky ešte veľa nevie.

"Snažím sa postupne učiť, takže niečo sa už na mňa lepí. Keď som do klubu prichádzal, povedali mi, že mi poskytnú priestor na to, aby som sa aklimatizoval. Pevne verím, že talianskeho tlmočníka nebudem dlho potrebovať," dodal.