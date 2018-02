Mladí Slováci nastúpia proti Albánsku v Žiline, dodržiavajú slovo

S Albánskom sa stretne dvadsaťjednotka v marci hneď dvakrát.

19. feb 2018 o 18:10 TASR

Nezastaviteľná Barcelona vs. Bilbao naživo >>

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odohrá domáci kvalifikačný zápas o postup na ME 2019 proti Albánsku (utorok 27. marca 2018) na štadióne MŠK Žilina s výkopom o 17.20 hod.

V priamom prenose ho bude vysielať televízna stanica Dajto.

Pre SR 21 to bude siedmy zápas v rámci kvalifikácie o postup na ME 2019. Po Senici a Poprade zavíta tím trénera Hapala na štadión MŠK pod Dubňom.

2 krát v priebehu marca sa stretne slovenská mládežnícka reprezentácia s albánskymi rovesníkmi.

"Tak ako sme avizovali pred štartom kvalifikácie, chceme ponúknuť zápasy slovenskej 21-ky celému Slovensku. V kádri figuruje dlhodobo niekoľko hráčov domáceho MŠK a vzhľadom k marcovému termínu a podmienkam sme nechceli nič podceniť. Aj preto padla voľba tentoraz na žilinský štadión," citoval oficiálny web SFZ Hapala.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Žilina ponúka futbalové prostredie, štadión bol dlho domovským stánkom seniorskej reprezentácie a ich zápasy sledovala početná divácka kulisa. Verím, že si aj tentoraz si fanúšikovia nájdu cestu na štadión a podporia nás v dôležitom stretnutí proti Albánsku."

S Albánskom sa stretne dvadsaťjednotka v marci hneď dvakrát. Najskôr 23. marca na Selman Stermasi Stadium v Tirane, resp. o štyri dni neskôr v Žiline.

"Pozorne sledujeme aktuálnu formu našich hráčov. Uzdravení Haraslín a Bénes zatiaľ nezasiahli do zápasov, no verím, že v nasledujúcich týždňoch dostanú príležitosť rozohrať sa. Dovolím si povedať, že hráčov máme aj v tomto období podrobne zmapovaných a verím, že do termínu dvojzápasu s Albánskom budú pripravení zabojovať o potrebných šesť bodov," dodal Hapal.