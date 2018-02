Ohlasy osobností: Nedá sa povedať, že by sme sa niekam za tie roky pohli

Na koniec slovenských hokejistov na olympiáde v Pjongčangu reagovali aj hokejisti.

20. feb 2018 o 7:27 (aktualizované 20. feb 2018 o 11:57) TASR

Július Šupler, bývalý reprezentačný tréner: "Nechcem veľmi hodnotiť, na to sú tam tréneri a generálny manažér. Je to momentálne úroveň nášho hokeja. Už v prvej tretine bolo vidieť, že kvalita je na strane súpera, bol pohyblivejší aj technickejší.

Aj my sme mali šance, ale nepremenili sme ich. Sila a majstrovstvo súpera sa ukázali aj pri zakončení. Brankár Laco robil čo mohol a podržal spoluhráčov, ale pomoc zo strany obrancov i útočníkov bola niekedy len pasívna."

Ján Filc, bývalý hokejový tréner, kouč majstrov sveta z Göteborgu 2002: "Asi sme od toho očakávali trochu viac. Je to sklamanie po zápase s Rusmi, v ktorom sme ukázali obetavosť, dodržiavanie taktických pokynov a takisto využili, že súper nemal najlepší deň. V dnešnom zápase s Američanmi pokračovalo to zlé, čo sa udialo v dueli so Slovincami.

Je to zvláštne a už to dlhší čas pozorujem, že turnaje začíname pomerne dobre, ale od zápasu k zápasu akoby strácame z herného konceptu, sústredenosti a disciplíny, a nakoniec nás zradia emócie. Aj proti USA náš výkon negradoval počas zápasu, naopak, kopili sa chyby, či už systémové, čo sa ukázalo pri zlých striedaniach, alebo v bránení vo vlastnom pásme.

V zápase, v ktorom sme chceli ukázať, na čo máme, sme zlyhali. Doplatili sme na nedisciplinovanosť, za čím treba hľadať nezvládnuté emócie, nepochopenie vecí. Veď predsa nemôžu odísť hráči striedať, keď súper mieri na našu bránku, z toho potom rezultovali inkasované góly.

Takisto sa ukázala naša slabá schopnosť strieľať góly. Tá závisí jednak od individuálnej zručnosti hráčov a jednak od ich priebojnosti. Tá nám chýbala a počet gólov bol malý. Preto sme zostali pred bránami osmičky. Naše vystúpenie ale netreba brať vyložene negatívne, vyžaduje si to však hlbší rozbor."

Jozef Golonka, bývalý hokejový útočník, kapitán čs. reprezentácie, strieborný a bronzový zo ZOH, držiteľ siedmich medailí z MS, niekdajší reprezentačný tréner: "Veľmi som sklamaný z nášho výsledku. Američania sa stretnú pred olympiádou prvýkrát až na letisku a napriek tomu vedia zabojovať. Prehrali sme zápas, v ktorom sme poriadne nedokázali dať a prijať prihrávku.

Opäť sme doplatili na nedisciplinovanosť. Toľko vylúčení a nevieme s tým nič robiť. Na to potrebujeme niekoho zo zahraničia či rozum z NHL? Boli ale aj pozitíva, niektorí mladí hráči sa ukázali v dobrom svetle, ukázali sme, že aj v našej lige sú schopní hokejisti, napríklad Krištof či Paulovič sa v Nitre naučili veľa od starších hráčov a teraz nabrali ďalšie skúsenosti.

Som smutný z toho, čo sa stalo, je mi ľúto najmä fanúšikov, ktorí merali dlhú cestu do Pjongčangu a minuli posledné peniaze, aby videli hrať mužstvo na olympiáde. Obávam, sa, že sa to môže teraz odzrkadliť na návštevách na extraligových štadiónoch. Nebudem kritizovať hráčov ani trénerov, je to na hlbšiu analýzu.

“ Štvrtý inkasovaný gól od USA bol klinec do našej rakvy, po ňom sa nám už ťažko dostávalo do zápasu. Američania boli v tomto stretnutí efektívnejší. „ Rastislav Staňa, bývalý brankár

Nie je to otázka jednej olympiády, takýto vývoj je tu už 15 rokov, od generácie "zlatých chlapcov". Netreba však teraz nikoho zatracovať, treba ísť ďalej, na majstrovstvách sveta máme druhú šancu."

Richard Lintner, bývalý hokejový obranca a riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej: "Nastavila sa nová filozofia a chalani na ňu reagujú veľmi dobre. Je zrejmé, že plán, do ktorého sme sa pustili, im je zrozumiteľný a dôverujú mu.

Majú za sebou prvý veľký turnaj, ktorý bol obrovskou skúsenosťou pre celé mužstvo. Je celkom zrejmé, že to, čo získali za posledné dva týždne, budú vedieť zužitkovať v ďalšom období, napríklad už aj na majstrovstvách sveta, že budú o krôčik kvalitnejší a lepší.

Čo sa týka hráčov z Tipsport Ligy, odovzdali pre mužstvo všetko, čo je skvelé. Chalani si otestovali, najmä tí mladí, ako vyzerá hokej na najvyššej medzinárodnej úrovni, čo je výborná vec, najmä pred vyvrcholením sezóny v lige.

Do svojich klubov sa vrátia o kúsok sebavedomejší a skúsenejší a budú im môcť pomôcť k dosiahnutiu sezónnych cieľov."

Rastislav Staňa, bývalý hokejový brankár, v súčasnosti spolukomentátor RTVS (zdroj: RTVS): "Štvrtý inkasovaný gól od USA bol klinec do našej rakvy, po ňom sa nám už ťažko dostávalo do zápasu. Američania boli v tomto stretnutí efektívnejší. Zopár dobrých striedaní sme mali aj my, ale nedokázali sme z toho vyťažiť gól.

Zápas so Slovincami zlomili góly v našich oslabeniach, to boli kľúčové momenty, rovnako ako v dueli s USA. Výhra nad Rusmi nám dávala nádej do turnaja, ale potom sme nedokázali využiť pozíciu, ktorú sme si týmto víťazstvom vytvorili. Chalani to budú ľutovať, najmä zápas so Slovinskom."

Michal Hudec, bývalý hokejový reprezentant (zdroj: RTVS): "Bolo to o prvom zbytočnom inkasovanom góle. Prišli naše dva zbytočné fauly, v presilovke nám USA odskočili na 2:0, potom zvýšili na 3:0. Následne sme strelili gól, ktorý dám nadával nádej, potom sme ale odišli fyzicky aj mentálne.

Američania boli jednoducho vo všetkom lepší, zaslúžene vyhrali. Po zápase s Rusmi panovala pozitívna eufória, celkovo sa ale turnaj ťažko hodnotí, nedá sa povedať, že by sme sa niekam za tie roky pohli, stále sme na rovnakom mieste.

Treba si vychovávať ďalšiu generáciu, nedá sa spoliehať na Ladislava Nagya či Tomáša Surového, za ich chrbtami by mali byť ďalší lídri."