Graňák: Na veľký výsledok je skoro. Verím však, že príde

Skúseného obrancu mrzí, že sa tím nedokázal vyhnúť osemfinálovému zápasu.

20. feb 2018 o 7:54 Juraj Berzedi

Neymar, Coutinho či Firminho v Berlíne už za 135€ >>

Pre slovenský tím sa olympijský turnaj po prehre s Američanmi skončil. Zaslúžene?

„Jedna vec je prehra a druhá, že končíme na turnaji v najkratšom možnom čase. Je to sklamanie. Američania boli väčšinou lepším tímom. Mrzieť nás môže to, že sme sa tomuto zápasu nevyhli. Mali sme na to dve príležitosti.“

Čo bolo podľa vás v zápase rozhodujúce?

„Zápas mal dve dôležité fázy. Prvá bola, keď sme hrali dlhé oslabenie v úvode druhej tretiny a dostali sme druhý gól. Druhým momentom bolo, keď sa nám podarilo znížiť na 1:3, no potom sa nám nepodarilo dostať Američanov pod tlak v úvode poslednej tretiny. Tam sme mali jedinú možnosť sa do zápasu vrátiť. Namesto toho sme dostali štvrtý gól a už bolo vlastne po zápase.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Neboli kľúčové dva zbytočné fauly po prvom góle súpera?

„Nik z nás nerobí fauly zámerne, ale na takýchto turnajoch rozhodujú detaily a toto sú veľmi dôležité veci, s ktorými sme sa borili. V zápasoch s Američanmi a so Slovincami sme hrali väčšinou v oslabeniach a dostali sme v nich góly.“

Prečo ste nedokázali nadviazať na výkon zo zápasu s Ruskom?

„Američania na nás boli dobre pripravení. Proti Rusom nám to viac sadlo, teraz sme museli viac tvoriť. Veľmi málo času sme strávili v útočnej tretine, väčšinu času sme puk naháňali, a to stojí veľa síl.“

Mal tento tím na viac?

"Po nominácii možno veľa ľudí pochybovalo o tom, akí hráči sú tu. Môj celkový pocit je však dobrý. Hoci výsledky mrzia. Najmä zápas proti Slovinsku. Ten sme mohli zvládnuť a byť vo štvrťfinále. To ma ľudsky veľmi škrie. Tím však pod novým vedením funguje, a to je správne. Pre každého z nás to bola veľká škola. Verím, že ak budeme naďalej pokračovať v tejto práci, výsledky prídu. Ale teraz je na veľký výsledok ešte skoro. Mali sme veľké medzery.“