Surový: Nebudeme sa navzájom obviňovať. Zlyhali sme ako tím

20. feb 2018 o 8:15 Juraj Berzedi

PJONGČANG. Bolo na nich vidieť veľké sklamanie. Slovenskí hokejisti prehrali v osemfinále s Američanmi 1:5 a na olympijskom turnaji v Pjongčangu skončili.

Nesplnili cieľ, ktorí si dali pred turnajom - postúpiť do štvrťfinále.

Neboli od neho ďaleko. V prvom zápase zdolali Rusko 3:2. Na priamy postup do štvrťfinále potrebovali vyhrať aspoň jeden zo zvyšných dvoch duelov v skupine, ale nepodarilo sa im to.

Američanom podľahli 1:2 a Slovincom 2:3 po nájazdoch.

Američania hrali umne

Poslednú šancu mali v osemfinále, ale nevyužili ani tretí pokus. S Američanmi prehrali aj v druhom vzájomnom zápase, tentoraz vysoko 1:5. Jediný gól Slovákov strelil Peter Čerešňák.

„Pred zápasom sme si hovorili, aby sme hrali päť na päť. To sa nám nepodarilo. Boli sme často vylučovaní a Američania to dvakrát využili. Keď sme hrali v rovnovážnom stave, boli sme im vyrovnaným súperom,“ hodnotil útočník Ladislav Nagy.

Americkým hrdinom v dvojzápase proti Slovákom bol 21-ročný útočník z Harvardovej univerzity Ryan Donato, ktorý v oboch dueloch strelil po dva góly.

„Vyšli mu zápasy, ale nemyslím si, že bol ich kľúčovou osobnosťou. Američania hrali to isté ako v prvom zápase. Výborne bránili stredné pásmo, nevedeli sme založiť súvislý útok. Z obrany stále vyhadzovali puky, hrali umne a zaslúžene zvíťazili,“ tvrdí 38-ročný Nagy.

Nagy: Pokazili sme si to sami

Slováci po prvom inkasovanom góle doplatili na zbytočné fauly. Najskôr Nagy dohral amerického brankára a onedlho Čajkovský ramenom fauloval Donata, za čo dostal trest na päť minút a do konca zápasu. Slováci v následnom oslabení o dvoch hráčov dostali druhý gól.

„Chcel som sa brankárovi vyhnúť, ale vyšiel z bránkoviska a už som to nestihol. Nechcel som faulovať, trochu to aj nafilmoval. Na rozhodcov sa však nechcem vyhovárať. Pokazili sme si to sami,“ reagoval Nagy.

„Nebudeme sa navzájom obviňovať. Zlyhali sme ako tím. Po sľubných výsledkoch v skupine sme sa chceli viac pobiť o výsledok,“ dodal kapitán tímu Tomáš Surový.

Najskúsenejší útočníci Surový a Nagy sa na turnaji trápili. Očakávali sa od nich góly, ale nedokázali streliť ani jeden.

„Trápili sme sa a vôbec nám to nešlo. Čakali sme na góly, ale neprichádzali. Zlyhali sme v efektivite, lebo s jedným či dvoma gólmi sa ťažko víťazí,“ priznal Nagy.

Šatan a Ramsay odviedli dobrú robotu

Slovenských hokejistov najviac mrzí, že nedokázali zvíťaziť za tri body nad Slovinskom, čo by ich automaticky posunulo do štvrťfinále.

„Mali sme vyhrať a boli by sme prví v skupine. V tom zápase sme si to riadne pokašľali,“ hovoril Nagy.

Hoci reprezentácia nepostúpila ani do štvrťfinále, skúsení hokejisti vidia v slovenskom hokeji určité pokroky.

„Bola to veľká škola pre mladých hráčov. Zistili, že na takomto turnaji rozhodujú maličkosti. Miro Šatan aj Craig Ramsay odviedli skvelú robotu a do budúcnosti to vidím pozitívne,“ vraví Nagy.

„Po vypadnutí sme veľmi sklamaní, lebo sme chceli viac. Zaviedol sa tu však určitý systém, ktorý dlhšie chýbal. Je to sľubný krok do budúcnosti,“ dodal Surový.