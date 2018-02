Országh: Ani v jednom zápase sme nesklamali

Asistent trénera hokejovej reprezentácie hodnotí výkony mužstva pozitívne.

20. feb 2018 o 9:05 Juraj Berzedi

Vladimír Országh (vľavo) si nemyslí, že by Slováci sklamali.(Zdroj: SITA)

Ako hodnotíte výkon tímu proti Američanom?

„Je to škoda. Prvú tretinu sme začali veľmi slušne a bolo to vyrovnané. Škoda úvodu druhej tretiny, keď sme dostali dva góly. Za stavu 0:3 sme zdvihli hlavu, dali sme kontaktný gól a mali sme viacero menších šancí, ale tak ako počas celého turnaja nám chýbala agresivita pred bránkou súpera.

V závere sme trochu otvorili hru, prišli chyby. Nemyslím, že bol až taký rozdiel v mužstvách, ako hovorí výsledok. Ak mám hodnotiť turnaj po tom začiatku, keď sme prekvapili Rusov a hrali sme výborne, je to sklamanie.

V každom zápase hrali chalani na hranici svojich možnosti. Niekde chýbalo len zvládnutie detailov. Ale aj toto posúva hráčov a trénerov. Zoberieme si z toho ponaučenie. Pre mladých hráčov sú to skúsenosti do ďalšej kariéry. Mali sme tu mladé mužstvo a myslím, že ani v jednom zápase sme nesklamali.“

Počas celého turnaja doplácal tím na vylúčenia. Nebolo aj teraz chybou, že po inkasovanom prvom góle prišli dve zbytočné vylúčenia?

„To sú malé veci, ktoré musíme korigovať. Niektoré vylúčenia boli skutočne zbytočné. Stojí to veľa síl, vyvádza to hráčov z tempa a na medzinárodnom poli presilovky rozhodujú zápasy. Dostali sme v nich veľa gólov a do budúcnosti na tomto musíme popracovať.“

Ukázalo sa, že mužstvo nemá strelca. Čo s tým?