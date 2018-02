Jeglič mal dopingový nález. Výsledky Slovincov však platia

Útočníka pozitívne testovali na Fenoterol.

20. feb 2018 o 8:50 (aktualizované 20. feb 2018 o 9:51) TASR

PJONGČANG. Slovinského hokejistu Žigu Jegliča vylúčili z olympijského turnaja v Pjongčangu.

Dvadsaťdeväťročného útočníka pozitívne testovali na Fenoterol, ktorý je na zozname zakázaných látok na liečbu proti astme.

Pozitívny dopingový test však nič nemení na výsledkoch Slovincov na olympijskom turnaji. Všetky ostávajú v platnosti.

Platí to aj o víťazstve nad Slovenskom 3:2 po samostatných nájazdoch. v ktorom Jeglič premenil rozhodujúci nájazd. Slovinci vďaka tejto výhre skončili v B-skupine na druhej priečke.

Jeglič musí opustiť olympijskú dedinu do 24 hodín, ďalšie rozhodnutie bude známe po skončení ZOH. Uviedla to antidopingová komora Športového arbitrážneho súdu (CAS).

Jegličova nedbanlivosť

Tá zverejnila správu o dopingu Jegliča iba pár minút pred utorkovým kvalifikačným zápasom Slovincov proti Nórsku o postup do štvrťfinále hier.

"Látku fenoterol obsahuje môj liek proti astme, ktorý je určený pre určité ochorenia dolných dýchacích ciest. Beriem tento liek na astmu na odporúčanie lekára.

Predpísali mi ho po spirometrických testoch na Slovensku v roku 2017. Bohužiaľ som ho zabudol nahlásiť ako terapeutickú výnimku.

Prehliadol som rozdiel medzi povolenými porovnateľnými liekmi, čo by mi umožnilo používať ho aj v prípade problémov s dýchaním aj počas olympijských hier.

Z dôvodu mojej nedbanlivosti sa ospravedlňujem všetkým postihnutým a prijmem ďalšie antidopingové postupy. Kým nebudú ukončené všetky antidopingové postupy, nevydám žiadne ďalšie vyhlásenie," povedal Jeglič pre slovinský denník Delo.

Rozhodol zápas proti Slovensku

Žiga Jeglič v drese Slovana. (zdroj: SITA)

Na Slovensku pôsobil v rokoch 2014 až 2017 v drese Slovana Bratislava v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).

"Liek, ktorý užíval, mal byť nahlásený. Nerozumiem tomu, prečo sa tak nestalo. Znepokojuje ma to, pretože to neustále opakujeme športovcom. Neviem čo máme urobiť, aby sa to neopakovalo," dodal riaditeľ Slovinskej antidopingovej agentúry (SLOADA) Jani Dvoršak.