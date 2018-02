Lašák: Laco prežíval pri poslednom góle melanchóliu

Tieto turnaje sú o jednom zápase, ktorý nakloní dojem z turnaja na pozitívnu alebo negatívnu stranu, hovorí brankár Ján Laco.

20. feb 2018 o 10:02 Juraj Berzedi

Neymar, Coutinho či Firminho v Berlíne už za 135€ >>

PJONGČANG. Boli spoľahliví a viackrát mužstvo svojimi zákrokmi podržali. Nesklamali ani v jednom zápase a vždy dávali Slovákom nádej na úspešný výsledok.

Ján Laco a Branislav Konrád odchytali zhodne po dvoch zápasoch. S ich výkonmi na turnaji bol spokojný generálny manažér Miroslav Šatan, aj tréner brankárov Ján Lašák.

„Obaja to zvládli perfektne,“ hovorí Lašák.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Konrád ukázal psychickú odolnosť

Pri úvodnom víťazstve 3:2 proti Olympijským športovcom Ruska chytal prekvapujúco Konrád. Pôsobil isto a sebavedomo.

„Veľa ľudí možno s tým nerátalo, ale vychádzali sme z jeho formy, ktorú predviedol v reprezentačných zápasoch,“ priznáva Lašák.

Tridsaťročný brankár českého Olomouca bol v bránke aj pri prehre so Slovincami 2:3 po samostatných nájazdoch.

„Dvakrát ukázal psychickú odolnosť. Vedel som, že má silnú psychiku a aj v tomto zápase nám dával nádej, aby sme zvíťazili,“ dodáva.

Posledný gól by zobral späť

V neľahkej pozícii prichádzal do Pjongčangu Ján Laco, ktorý počas sezóny vymenil klubové pôsobisko a posledný mesiac pred olympiádou v Sparte chytával len minimálne.

„Pri Lacovi bolo veľa otáznikov, ale v prvom súboji s Američanmi bol neskutočný. Bol to najlepší hráč zápasu. V druhom zápase chytal výborne do stavu 1:3. Dovtedy nám dával šancu na úspešný výsledok,“ konštatuje Lašák.

Prečítajte si tiež: Šatan: Z nášho trendu nezľavíme. Budeme v ňom pokračovať

Pre tridsaťšesťročného brankára to bola určite posledná olympiáda. Je otázne, či sa v reprezentácii ešte objaví na svetovom šampionáte alebo prenechá miesto už mladším.

„Pri prvých troch góloch bol bez šance. Piaty gól by zrejme zobral späť, ale možno pri ňom zahrali rolu aj iné veci,“ tvrdí tréner brankárov.

„Keď sú dve minúty dokonca a prehrávate 1:4, možno si uvedomoval, že sú to jeho posledné minúty na olympiáde. Možno to s ním zamávalo,“ myslí si Lašák.

Výkon Laca to nedegraduje

Na olympiáde sa spolu s hlavným trénerom rozhodli striedať brankárov. To, prečo dostal Laco prednosť v bránke s Američanmi pred Konrádom bolo vraj jednoduché.

„Laco v príprave vychytal víťazstvo nad Amerikou 2:1 a skvelý výkon podal aj prvom zápase na olympiáde. Cítili sme, že to mu vyjde aj do tretice,“ prezrádza Lašák.

Realizačný tím rozmýšľal aj dopredu. Ak by postúpili cez Ameriku, tak len dvadsaťjeden hodín po zápase by hrali štvrťfinále proti Česku. „V ňom by určite chytal Konrád. Boli sme takto dohodnutí.“

Branislav Konrád mal chytať v možnom štvrťfinálovom zápase proti Čechom. (zdroj: TASR)

Po prehre bolo vidieť na skúsenom Lacovi veľké sklamanie. Tréner brankárov sa ho však ihneď snažil povzbudiť.

„Je možné, že prežíval melanchóliu, keďže v reprezentácii prežil nádherné časy. Možno aj pri tom poslednom góle to zohralo rolu, hoci v žiadnom prípade to nedegraduje jeho výkon. Bol oporou v zápasoch, kedy hecoval spoluhráčov a radil im,“ vraví Lašák.

Turnaj o jednom zápase

Laco chytal na svojej druhej olympiáde. Zúčastnil sa aj na štyroch svetových šampionátoch a v Helsinkách 2012 mal leví podiel na strieborných medailách.

Prečítajte si tiež: Országh: Ani v jednom zápase sme nesklamali

„Neviem, či niekto čakal, že vyhráme tri zápasy v skupine. Nabehlo sa na novú cestu, sú tu noví hráči a to môže byť odrazový mostík do budúcnosti,“ konštatuje Laco.

Američania boli podľa neho silný súper, ale pri väčšej disciplinovanosti i menšom šťastí sa cez nich dalo prejsť.

„Tieto turnaje sú o jednom zápase, ktorý nakloní dojem z turnaja na pozitívnu alebo negatívnu stranu. Musíme sa naučiť hrať takéto ťažké zápasy. Realizačný tím však priniesol do tímu veľa pozitívnych vecí, takže máme na čom stavať,“ dodáva.