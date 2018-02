Ohlasy médií: Derby s Čechmi nebude

Pozrite si ohlasy internetových médií po zápase Slovensko - USA o postup do štvrťfinále na ZOH v Pjongčangu.

20. feb 2018 o 12:35 SITA

Neymar, Coutinho či Firminho v Berlíne už za 135€ >>

IIHF: "Tím USA využil slabú obranu Slovenska a jednoznačne zvíťazil v kvalifikačnom stretnutí, aby postúpil do zajtrajšieho štvrťfinále."

AP (USA): "Ryan Donato a Ryan Zapolski po zákrokoch Slovákov padli, no povstali a doviedli Američanov do štvrťfinále ZOH."

Prečítajte si tiež: Šatan: Z nášho trendu nezľavíme. Budeme v ňom pokračovať

iDnes.cz (ČR): "Slováci začali turnaj skvele, ale vypadli ako prví. Po úvodnom zápase na ZOH kráčali slovenskí hokejisti do šatne veselo, lebo senzačne zdolali Rusov, favoritov na zlato. V utorok ich odchod z ľadu pripomínal smútočný sprievod. Podľahli Američanom 1:5 a s turnajom sa rozlúčili."

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



iSport.cz (ČR): "Derby s Čechmi na ZOH nebude, Slováci sú frustrovaní."

Hokej.cz (ČR): "Slováci, ktorí turnaj v Kórei odštartovali senzačným skalpom ruskej 'zbornej', účinkovanie na ZOH končia"

Championat.com (Rus.): "Američania hrali do konca zápasu s najlepšími hráčmi a strelili piaty gól. Tréner amerického tímu bol nespokojný, keď tak proti nim konal kouč Rusov Oleg Znarok, ale v zápase so Slovenskom to sám použil."

CBS Sports (USA): "Reprezentácia Spojených štátov amerických prežila ďalšiu bitku na ZOH 2018 v Pjongčangu. USA zdolali Slovákov v úvodnom vyraďovacom zápase 5:1. Je to druhýkrát, čo Američania triumfovali nad Slovákmi v Kórejskej republike, predtým uspeli aj v základnej skupine."

USA Today (USA): "Hokejista z Harvardu Ryan Donato strelil dva góly, denverský krídelník Troy Terry trikrát asistoval a doviedli Američanov k víťazstvu 5:1 nad Slovákmi, ktoré im zaistilo účasť vo štvrťfinále."

The Guardian (USA): "Ryan Donato strelil dva góly, Troy Terry mal tri asistencie a Spojené štáty zdolali Slovákov 5:1 vo štvrtkovom kvalifikačnom kole, vo štvrťfinále sa stretnú s Čechmi."

Newsweek (USA): "Americký mužský národný hokejový tím urobil ďalší krok k prvej zlatej medaile na ZOH po 38 rokoch triumfom 5:1 nad Slovenskom."