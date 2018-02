Pucher: Nič proti Ramsaymu, ale mentálne sme inak nastavení ako Kanaďania

Slovensko si neurobilo na olympiáde hanbu, ale nemyslím si, že cesta zahraničného trénera je správna, tvrdí Peter Pucher, majster sveta z roku 2002.

20. feb 2018 o 13:54 Pavol Spál

Hokejisti Slovenska skončili na olympijskom turnaji už v osemfinále, kde nestačili na USA. Podľa bývalého reprezentanta PETRA PUCHERA doplatili Slováci na zbytočné vylúčenia

Ako hodnotíte posledný zápas proti USA?

„Rýchlostne to z našej strane bolo veľmi dobré, chlapci bojovali. Zápas sa zlomil vtedy, keď urobili dva fauly za sebou, ktoré boli úplne zbytočné. Takéto chyby by sa na medzinárodnej scéne nemali stávať. Ovplyvnilo to celý zápas. Američanov to vzpružilo. Bolo vidno, že sú skúsenejším tímom.“

Slováci neustále doplácajú na vylúčenia. Je to dôsledok toho, že so súperom nestíhali, alebo ide o zlé návyky?

„Nemyslím si, že zaostávali rýchlostne. Možno je to tým, že hráči USA pôsobia v lepších ligách. Je to aj práca trénerov naučiť hrať hráčov disciplinovanejšie. Každý faul, ktorý je za našou modrou čiarou, je úplne zbytočný.

Tím potom vyjde z tempa, niektorí hrajú menej, iní viac. Vyšťaví ich to. Laco Nagy, bohužiaľ, vletel do brankára, čo bolo zbytočné. Možno bol až príliš nabudený. A ten druhý faul Čajkovského bol už úplne zbytočný a prehnane tvrdý.“

Čajkovský je veľmi aktívny a silný v súbojoch, na druhej strane je často vylučovaný. Je taký hráč prínosom pre tím?