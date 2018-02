Plakala a plakala. Ten pocit bezradnosti neprajem nikomu, tvrdí Fialková

Bola som dezorientovaná. Nevedela som, či mám vôbec o niečo bojovať, hovorí Anastasia Kuzminová.

20. feb 2018 o 14:15 Juraj Berzedi

PJONGČANG. Do mixzóny prišla emocionálne na dne, zrútila sa, plakala a jej slová prerušovali vzlyky. Biatlonistka Paulína Fialková zažila svoju najhoršiu pretekársku skúsenosť v kariére.

Dvadsaťpäťročná Slovenka rozbiehala olympijskú zmiešanú štafetu. Už na prvej streleckej

položke v ľahu sa však stalo niečo absolútne nečakané. Prvá strela šla mimo, druhá tiež. Fialková si upravila mieridlá, lenže ani to nepomohlo.

Tretia, štvrtá, piata strela a terčíky sú stále čierne. Fialková napokon z ôsmich pokusov trafila len raz. Znamenalo to štyri trestné okruhy.

„Neviem, čo sa stalo, snažila som reagovať tak, ako sme sa s trénerkou dohodli,“ hovorila s veľkým plačom.

Trénerka by ma mala vymeniť

Po chvíľke sa opäť nadýchla a pokračovala. „Neviem, či mi nešťastnou náhodou buchol pred štartom diopter. Niekde sa to posunulo a mne to stále nepadalo. Vôbec som nevedela, kde to je. Ten pocit bezradnosti, ktorý som zažila, neprajem nikomu,“ reagovala Fialková.