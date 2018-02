Nemci úplne ovládli preteky v severskej kombinácii, zlato získal Rydzek

Združenári Nemecka obsadili kompletné stupne víťazov.

20. feb 2018 o 14:34 (aktualizované 20. feb 2018 o 16:38) SITA, TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



ZOH 2018 - Pjongčang:

Severská kombinácia - individuálne preteky:

1. Johannes Rydzek Nemecko 23:52,5 min 2. Fabian Riessle Nemecko + 0,4 s 3. Eric Frenzel Nemecko + 0,8 s 4. Jarl Magnus Riiber Nórsko + 2,8 s 5. Akito Watabe Japonsko + 12,5 s 6. Eero Hirvonen Fínsko + 22,1 s 7. Vinzenz Geiger Nemecko + 50,1 s 8. Wilhelm Denifl Rakúsko + 1:02,1 min 9. Lukas Klapfer Rakúsko + 1:22,8 min 10. Jörgen Graabak Nórsko + 1:24,8 min

PJONGČANG. Nemecký reprezentant v severskej kombinácii Johannes Rydzek získal na ZOH 2018 v Pjongčangu zlatú medailu v individuálnych pretekoch so skokmi na veľkom mostíku. Nemeckú hegemóniu potvrdil druhým miestom Fabian Riessle, bronz patrí ďalšiemu Nemcovi Ericovi Frenzelovi.

Rydzekovi patrilo po skokoch štvrté miesto, za vedúcim Japoncom Akitom Watabem vybehol s 31-sekundovým odstupom.

Riessle mal na svojho krajana trojsekundové manko.

Ako prvý z Nemcov vybehol na desaťkilometrovú trať obhajca zlata z prvých pretekov so skokmi na strednom mostíku Frenzel.

Na Watabeho strácal 24 sekúnd.

Od začiatku sa Nemci plece pri pleci starali o tempo a napokon si v záverečnom šprinte podelili všetky kovy.

Prvá individuálna medaila pre Rydzeka

Dvadsaťšesťročný Rydzek vlani absolútne ovládol MS vo fínskom Lahti. Triumfoval vtedy v oboch pretekoch jednotlivcov, súťaži družstiev aj tímšprinte.

Pod piatimi kruhmi získal prvú individuálnu medailu, celkovo tretiu - zo súťaže družstiev má striebro zo Soči 2014 a bronz z Vancouveru 2010.

"Je to úžasné, neviem, čo povedať. Boli to skvelé preteky, severská kombinácia v najlepšom vydaní. My, Nemci, máme skvelý tím a ak nám vyjdú skoky a beh, každý môže byť na pódiu i víťazom. Som veľmi rád, že som súčasťou tohto tímu," povedal Rydzek, citoval ho olympijský informačný servis.

5-krát vyhral Eric Frenzel Svetový pohár v severskej kombinácii.

Pre 29-ročného rodáka z mesta Annaberg-Buchholz Frenzela to je piata medaila spod piatich kruhov. V stredu obhájil prvenstvo zo Soči 2014, dvakrát sa tešil po súťaži družstiev a Rydzekovom boku.

Frenzelovi patrí ostatných päť veľkých glóbusov za celkový triumf vo Svetovom pohári, dominuje nepretržite od sezóny 2012/2013 a v tejto štatistike je rekordérom.

V aktuálnom ročníku sa mu na tom fóre nedarí podľa predstáv, v hodnotení je ôsmy s priepastným 513-bodovým mankom na Akita Watabeho.

"Pre nemecký tím to bol skvelý deň. Tri medaily - neuveriteľné," vyhlásil Frenzel. Doplnil ho Riessle: "Nemôžeme veľmi oslavovať, lebo nás o dva dni čaká súťaž družstiev, ale pivo či dve si dnes asi doprajeme."

Ešte ich čaká súťaž družstiev

Už po prvej z troch pjongčanských súťaží v severskej kombinácii bolo isté, že Rakúsko a Nemecko naďalej sú jediné krajiny, ktoré získali medailu v tomto odvetví na každých ZOH v treťom tisícročí (2018, 2014, 2010, 2006, 2002).

Vo štvrtok 22. februára združenárov na záver čaká súťaž družstiev.