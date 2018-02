Začína sa súdny proces medzi Bouchardovou a americkou asociáciou

Spor sa týka zranenia Kanaďanky po zápase na US Open 2015.

20. feb 2018 o 17:25 SITA

NEW YORK. V utorok sa začína súdny proces medzi kanadskou tenistkou Eugenie Bouchardovou a Tenisovou asociáciou Spojených štátov amerických (USTA). Spor sa týka nehody wimbledonskej finalistky 2014 počas grandslamového turnaja US Open 2015 v New Yorku.

Zainteresované strany sa nedohodli na mimosúdnom riešení.

Pri schvaľovaní poroty v newyorskom Brooklyne budú právni zástupcovia Bouchardovej, uviedol web New York Times. Súdu bude predsedať Ann M. Donnellyová.

Zranila sa po triumfe nad Cibulkovou

Niekdajšia členka Top 5 Bouchardová obvinila USTA z nedbanlivosti a žiada kompenzáciu za ujdené prémie a renkingové body.

Štvrtého septembra 2015 sa krátko po svojom triumfe nad Dominikou Cibulkovou v treťom kole dvojhry pošmykla na klzkom povrchu v zázemí Billie Jean King National Center a utrpela otras mozgu.

O dva dni neskôr nenastúpila na osemfinále proti Talianke Roberte Vinciovej.

Žalujúca strana poukazuje na to, že Bouchardová spadla v tmavej a nezabezpečenej miestnosti.

V hre sú milióny dolárov

Dvadsaťtriročná Kanaďanka momentálne figuruje na 116. mieste v singlovom renkingu WTA.

Podľa Kanaďankinho advokáta Benedicta Morelliho sú v hre milióny dolárov. Hovorca USTA Chris Widmaier poukázal na zásadu nekomentovať neukončené záležitosti takéhoto typu.