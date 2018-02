Slovan bude hrať so Žilinou v Myjave, na Pasienkoch sa pokazilo vykurovanie trávnika

Zápas je na programe v sobotu 24. februára o 14:00.

20. feb 2018 o 18:19 TASR

BRATISLAVA. Víkendový šláger futbalovej Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina sa uskutoční v sobotu 24. februára o 14:00 v Myjave.

Dôvodom je porucha na systéme vykurovania trávnika na štadióne na Pasienkoch, pre ktorý by hrozilo, že by trávnik nebol spôsobilý.

"Zástupcovia Slovana nás i MŠK Žilina informovali o technickej poruche, ktorej odstránenie si vyžiada minimálne desať dní. Zároveň navrhli žilinskému klubu preloženie sobotňajšieho stretnutia do Myjavy. Vedenie MŠK súhlasilo a my sme túto dohodu zainteresovaných klubov zobrali na vedomie," povedal pre web fortunaliga.sk výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák.

"Oceňujeme konštruktívny prístup oboch klubov k riešeniu vzniknutého problému s dostatočným časovým predstihom. Vzhľadom na utorňajšie vytrvalé sneženie i nepriaznivú predpoveď počasia na najbližšie dni by hrozilo, že by terén na Pasienkoch v sobotu nebol spôsobilý. To by bol vážny problém pre regulárnosť záveru základnej časti Fortuna ligy, keďže zápasy posledných dvoch kôl sa musia odohrať v jednotnom termíne," dodal Mertinyák.

"Slovan nás požiadal vzhľadom na technické problémy vyhrievacieho zariadenia, aktuálny stav hracej plochy a predpoveď počasia na najbližšie dni, či by nebolo možné zápas odohrať na Myjave. Súhlasili sme, pretože sme mali možnosť vidieť zábery z Pasienkov a momentálny stav nebol vyhovujúci. Zápas Slovan - Žilina je potrebné odohrať na kvalitnej ploche, aby prestížny duel spĺňal kritériá najvyššej súťaže," uviedol športový manažér MŠK Žilina Karol Belaník.