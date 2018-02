Tatar skóroval, Detroitu jeho gól na body nestačil

Tatar znižoval na 2:3.

21. feb 2018 o 5:36 (aktualizované 21. feb 2018 o 7:48) SITA

Tomáš Tatar sa raduje so spoluhráčmi zo svojho gólu.(Zdroj: TASR/AP)

Neymar, Coutinho či Firminho v Berlíne už za 135€ >>

NEW YORK. Hokejista Tomáš Tatar strelil v utorňajšom stretnutí severoamerickej NHL šestnásty gól v sezóne, jeho tím Detroit Red Wings však doma podľahol Nashvillu Predators 2:3.

Slovenský krídelník v 48. min znižoval na konečný rezultát. Tatar bol na ľade 17:38 min a pripísal si aj jednu "plusku".

Brankár Nashvillu Juuse Saros sa prezentoval 34 úspešnými zákrokmi. Red Wings prehrali tretíkrát v ostatných štyroch zápasoch.

"Je to pre nás veľké víťazstvo, najmä keď sme hrali druhýkrát za dva dni a znovu sme triumfovali," povedal podľa nhl.com Saros.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Juuse je kľúčovou súčasťou nášho tímu. Hráči mu dôverujú a vždy nám dáva šancu uspieť. Celý rok chytal výborne, ale na úvod sezóny mu hráči v poli veľmi nepomohli," pochválil 22-ročného Fína tréner Predators Peter Laviolette.

video //www.youtube.com/embed/zj8umBxIGrI

Boston s Chárom tesne vyhral

Boston Bruins s kapitánom Zdenom Chárom triumfoval v Edmontone nad tamojšími Oilers tesne 3:2.

Edmonton viedol v 32. min už 2:0 zásahmi Ryana Stroma a Jujhara Khairu, Boston troma gólmi v záverečnej tretine otočil stav vo svoj prospech.

Za víťazný tím skórovali postupne Noel Acciari, Matt Grzelcyk a David Krejčí.

Veterán Chára bol najvyťaženejším hráčom Bruins a odohral 22:39 min. Získal jeden plusový bod a súperovho brankára Cama Talbota ohrozil piatimi strelami, sám zablokoval 5 streleckých pokusov súpera.

video //www.youtube.com/embed/w6q0CdFeR5k

Los Angeles vyhral tretíkrát po sebe

Los Angeles Kings zdolali domáci klub Winnipeg Jets tesne 4:3. Hostia tak zvíťazili už tretíkrát po sebe.

V drese Kings skóroval i Dion Phaneuf, ktorý trafil tretíkrát v štyroch stretnutiach po výmene z Ottawy za Mariána Gáboríka.

"Je to pre dôležitý triumf, tieto dva body sme naozaj potrebovali. Snažíme sa vybojovať si pozíciu v play off a aj tieto body nám môžu pomôcť," poznamenal Torrey Mitchell, ktorý poslal Kings do priebežného vedenia 3:2 v tretej tretine.

Výsledky NHL - utorok:

Toronto - Florida 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Gól: 20. J. Van Riemsdyk (Bozak, Gardiner)

Philadelphia - Montreal 3:2 po predĺžení (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

Góly: 28. Patrick (Giroux, J. Voráček), 59. J. Voráček (Couturier, Gostisbehere), 62. J. Voráček (Gostisbehere, Filppula) - 18. Petry (Alzner, Hudon), 49. Byron (Plekanec, Gallagher)

New Jersey - Columbus 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Góly: 22. Hall (Hischier) - 6. Jenner (Werenski), 34. Harrington (Panarin, Dubois)

Washington -Tampa Bay 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Góly: 30. Eller (Orlov, Connolly), 52. Ovečkin (Niskanen) - 3. B. Point (Callahan, Gourde), 16. Kunitz (Šustr, Callahan), 18. B. Point (Straalman), 53. Kučerov (Coburn)

Detroit - Nashville 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Góly: 31. Athanasiou (D. Larkin), 48. TATAR (Athanasiou, Abdelkader) - 5. Hartnell (Josi, Ellis), 10. Turris (Josi, C. Smith), 45. Arvidsson (P. K. Subban, Ellis)

/Tomáš Tatar (Detroit) 17:37 min, 1+0, +1, 3 strely na bránku/

St. Louis - San Jose 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Góly: 29. Barbašev (Brodziak, Jaškin), 40. Tarasenko (Dunn) - 27. Couture (Bödker, Braun), 33. Donskoi (Couture, Vlasic), 36. Bödker (Tierney, Hansen)

Winnipeg - Los Angeles 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Góly: 6. Wheeler (Byfuglien, Laine), 39. Byfuglien (T. Myers, Roslovic), 60. Laine (Wheeler, Scheifele) - 22. A. Martinez (Kempe, Pearson), 38. Phaneuf (A. Martinez, Amadio), 47. T. Mitchell (Kempe, Muzzin), 56. D. Brown (Toffoli, Kopitar)

Edmonton - Boston 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Góly: 19. R. Strome, 32. Khaira (Slepyšev, Nurse) - 45. Acciari (Krug, Carlo), 52. Grzelcyk (Riley Nash, McAvoy), 59. Krejčí (Heinen, Backes)

/Zdeno Chára (Boston) 22:39 min, +1, 5 striel na bránku, zablokoval 5 striel súpera/

Vancouver - Colorado 4:5 po predĺžení (0:0, 4:3, 0:1 - 0:1)

Góly: 21. Archibald (B. Sutter, Eriksson), 34. Goldobin (D. Pouliot, Bärtschi), 34. B. Sutter (Goldobin), 36. Horvat (Boeser) - 31. Jost (Barrie, MacKinnon), 38. Rantanen (Barrie, MacKinnon), 40. Landeskog (MacKinnon, Barrie), 57. Barrie (Rantanen, Landeskog), 64. MacKinnon (Barrie, Rantanen)