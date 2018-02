Verejné korčuľovanie je preč. Čo spravil Ramsay s reprezentáciou?

Kam sa posunula slovenská hokejová reprezentácia od posledného šampionátu v Kolíne? Slováci našli systém, disciplínu ešte nie.

21. feb 2018 o 12:39 Juraj Berzedi

Neymar, Coutinho či Firminho v Berlíne už za 135€ >>

PJONGČANG. Na vystúpenie slovenských hokejistov na olympiáde v Pjongčangu sú rôzne názory. Po nečakanom víťazstve nad Ruskom 3:2 videli niektorí fanúšikovia slovenský tím pomaly v boji o medaily.

Prečítajte si tiež: Babráci. Fanúšikovia majú právo sa hnevať

Do reality ich však vrátili dve prehry s Američanmi a jedna so Slovincami.

Slováci sa napokon nedostali ani do štvrťfinále. Pre niekoho je to sklamanie, pre iných je to maximum, čo mohli v súčasnom stave dosiahnuť.

Slovenská reprezentácia začala pred šiestimi mesiacmi svoj reštart - pod vedením generálneho manažéra Miroslava Šatana a kanadského trénera Craiga Ramsayho.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V porovnaní s poslednými majstrovstvami sveta, kde bol generálnym manažérom Róbert Švehla a trénerom Zdeno Cíger, sa niektoré veci podarilo zmeniť. Iné ešte nie.

1. Verejné korčuľovanie je preč

Tréningy slovenských hokejistov v Kolíne vyzerali často ako verejné korčuľovanie. Hráči išli na pol plynu. Často im chýbala iskra a energia. Akoby to robili za trest.