Slovákom sa v behu na lyžiach nedarilo, Klaebo pridal ďalšie zlato

Z dvoch semifinále postúpilo do bojov o medaily spolu desať tímov.

21. feb 2018 o 9:37 (aktualizované 21. feb 2018 o 13:06) TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Beh na lyžiach:

Tímšprint voľnou technikou - ženy, finále (6x1,25 km):

1. Randallová, Digginsová USA 15:56,47 min 2. Kallová, Nilssonová Švédsko +0,19 s 3. Björgenová, Fallová Nórsko +2,97 4. Fähndrichová, Graaffová Švajčiarsko +21,32 5. Laukkanenová, Pärmäkoskiová Fínsko +22,71 18. PROCHÁZKOVÁ, KLEMENTOVÁ Slovensko nepostúpili do finále

Tímšprint mužov voľnou technikou >>>

PJONGČANG. Bežkyne na lyžiach Kikkan Randallová a Jessica Digginsová z USA získali zlaté medaily v tímovom šprinte voľnou technikou na ZOH v Pjongčangu.

V rezorte Alpensia zdolali v dramatickom finále Švédky Charlotte Kallovú a Stinu Nilssonovú o 19 stotín sekundy, obhajkyne z Nórska Marit Björgenová a Maiken Caspersen Fallová brali bronz (+2,97).

Slovenské reprezentantky Alena Procházková a Barbora Klementová nepostúpili do finále a obsadili celkovo 18. miesto.

Tesný súboj o zlato

V tímšprinte na 7,5 km čakalo na bežkyne spolu šesť úsekov, každý s dĺžkou 1,25 km.

Vo finále si trúfali titul obhájiť Nórky, no Björgenová napokon svoje ôsme zlato zo ZOH nezískala a nezosadila krajanov Oleho Einara Björndalena a Björna Dählieho z najvyšších priečok najúspešnejších zimných olympionikov.

Prečítajte si tiež: Peniaze jej dávali starí rodičia. Klementová si po chorobe splnila svoj sen

V záverečnom zjazde do cieľovej rovinky totiž Fallová v súboji troch tímov stratila kontakt s Američankami i Švédkami, ktoré si to vo finiši rozdali o zlato.

Digginsová napokon tesne prešprintovala Nilssonovú a pre USA vybojovala historické zlato z behu na lyžiach na ZOH.

Procházková s Klementovou sa do finále nedostali, v prvom semifinále obsadili až 9. miesto so stratou 1:18,86 min na Nórky. Semifinále rozbehla Procházková svižne, na prvej odovzdávke figurovala na siedmej pozícii so stratou necelých šesť sekúnd na Nórky.

Klementová na druhom úseku sa ešte držala v kontakte s najlepšími (+8,1 s) a v polovici trate boli Slovenky na siedmej pozícii s mankom 14,3 s.

Klementová ale na štvrtom úseku už začala výraznejšie strácať a odovzdávala ôsma (+37,1). Slovenská dvojica sa napokon v závere prepadla až na deviatu priečku, keď zdolala iba tímy Kazachstanu a domácej Kórejskej republiky.

Nepostúpili ani muži

Medzi mužmi dominovali Nóri. Nórski bežci na lyžiach Martin Johnsrud Sundby a Johannes Hösflot Klaebo získali zlaté medaily v tímovom šprinte voľnou technikou.

V rezorte Alpensia potvrdili vo finále úlohu favoritov a triumfovali s náskokom 1,71 s pred dvojicou Alexander Boľšunov, Denis Spicov z tímu OŠR, tretí skončili Francúzi Maurice Manificat, Richard Jouve (+2,02).

Víťazi Sundby s Klaebom (uprostred), druhí Rusi Spicov a Boľšunov (vľavo) a bronzoví Francúzi Manificat a Jouve. (zdroj: TASR/AP)

Slovenskí reprezentanti Peter Mlynár a Andrej Segeč nepostúpili zo semifinále a obsadili 22. pozíciu.

Slováci Mlynár a Segeč zostali pred bránami finále. V druhom semifinále skončili na nepostupovej 11. priečke s mankom 1:30,15 min na nórsku dvojicu. V silnej konkurencii 28 tímov príliš na prienik medzi elitnú desiatku nemohli pomýšľať a od začiatku im patrili pozície až na rozhraní prvej a druhej desiatky.

Prečítajte si tiež: Teóriu postavil na hlavu a stal sa najmladším víťazom

Na 8,4 km dlhej trati, kde každý z dvojice absolvoval 3x1,4 km, napokon zdolali vo svojej jazde iba Bulharsko, Austráliu a Čínu. Za postupom tak výrazne zaostali a v súčte oboch semifinále im patrila až 22. priečka.

"Prvé kolo som chcel udržať kontakt s najlepšími, ale možno som to trošku prepískol, tak sa mi to spočítalo v druhom a treťom. Totálne mi stuhli nohy, ale podal som, čo vo mne bolo.

Chceli sme byť do desiateho miesta, skončili sme na jedenástom. O jednu priečku sme sa zlepšili v porovnaní s nasadením, myslím si, že aj Ukrajinci sa dali zdolať," povedal Segeč pre TASR.

Tímšprint voľnou technikou, muži - finále (6x1,4 km):