Krušeľnickij odmieta vedomý doping, v Rusku zrejme začnú kriminálne vyšetrovanie

Otázkou ostáva, ako sa športovcovi dostala do organizmu zakázaná látka.

21. feb 2018 o 12:13 (aktualizované 21. feb 2018 o 19:09) SITA

PJONGČANG. Pozitívny dopingový nález ruského hráča curlingu Alexandra Krušeľnického bude mať pravdepodobne aj trestnoprávnu dohru.

Olympijský športovec z Ruska spoločne s manželkou Anastasiou Bryzgalovovou získali na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu bronz v miešaných družstvách v curlingu.

Krušeľnickému však aj po analýze B-vzorky preukázali meldónium a takmer určite pár dodatočne diskvalifikujú.

Otázkou ostáva, ako sa športovcovi dostala do organizmu zakázaná látka. Podľa špecializovaného portálu insidethegames.biz práve to by malo byť predmetom policajného vyšetrovania v jeho domovskej krajine.

"Naši športovci pravidelne spolupracujú so Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA) aj Medzinárodným olympijským výborom (MOV). Odovzdávajú vzorky častejšie ako iní športovci. Ak sa preukáže pozitívny nález, ide o individuálne zlyhanie. Plne podporujeme nulovú toleranciu dopingu aj aktivity WADA v tomto smere," uviedlo v stanovisku vedenie výpravy OŠR.

Krušeľnickij s Bryzgalovovou boli prví pretekári z Ruska v miešaných družstvách v tomto odvetví.

"V prvom rade sa ospravedlňujem svojim kolegom z OŠR aj celej delegácii a fanúšikom. Je mi veľmi ľúto, že historický triumf Ruska zatienil dopingový škandál. Bronzovú medailu sme získali tvrdým tréningom. Pripúšťam, že som porušil aktuálne antidopingové pravidlá," vyhlásil v stanovisku Krušeľnickij.

"Som pripravený plne spolupracovať, nikdy v kariére som vedome neužil zakázanú látku. Som zásadne proti dopingu a snažím sa pravidlá dodržiavať čo najdôslednejšie. Môj pozitívny test ma šokoval rovnako ako moju manželku Nasťu," doplnil Krušeľnickij.