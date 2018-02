Našťastie dnes nejde žiadna snoubordistka, smiala sa Vonnová

V zjazdovom lyžovaní je legendou. Lindsey Vonnová sa na olympiáde tešila vo svojej najsilnejšej disciplíne aj z bronzu.

21. feb 2018 o 14:28 Miloslav Šebela

PJONGČANG, BRATISLAVA. Som optimistka, dnes by som sa mohla dostať na pódium. Našťastie nie je na štarte žiadna snoubordistka, smiala sa Lindsey Vonnová.

V sobotu sa v superobrovskom slalome nestačila čudovať z úspechu Češky Ester Ledeckej. Sama ostala bez medaily.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Bronz má cenu zlata

Prvú z Pjongčangu získala v utorok v disciplíne, ktorej v posledných 17 rokoch dominovala. V zjazde sa tešila z bronzu. V cieli sa neubránila slzám.

„Nedokázala som udržať emócie. Veľmi som dnes túžila vyhrať. Bronz má pre mňa cenu zlata,“ hovorila pre televíziu NBC.

Prečítajte si tiež: Orol Eddie pre SME: Na olympiáde je miesto aj pre rojkov

„Toto je najviac, v čo som mohla dúfať, a som na to pyšná. Zranenia, ktoré som prekonala, ma posilnili. Bez nich by som nebola tým, kým som.“

Žiadna lyžiarka nemá toľko úspechov v zjazde ako Američanka. Vo Svetovom pohári má 42 víťazstiev práve z tejto disciplíny. Na olympiádach sa jej však nedarilo.

Takmer vždy doplatila na zranenia. V Turíne 2006 mala v tréningu zjazdu hrozivý pád. Do nemocnice ju bral vrtuľník. Na súťaž nastúpila. Dobitá a s veľkými bolesťami skončila v zjazde ôsma.

Vo Vancouvri získala zlato a bronz, hoci pôvodne sa hovorilo, že má šancu aj na štyri medaily. V obrovskom slalome mala pád a zlomila prst. To ju v ďalších štartoch poznačilo.

V Soči 2014 nesúťažila vôbec, mala roztrhnuté krížové väzy v kolene. „Olympiádu v Soči som sledovala z gauča v televízii. Ak si spomeniete na všetko, čím som si prešla za posledných osem rokov, tak medaila je splneným snom,“ cituje ju BBC.

Z piatich olympiád tak má zatiaľ len tri medaily, hoci vo Svetovom pohári má desiatky triumfov.

Lindsey Vonnová. (zdroj: TASR/AP)

Talianke zlato priala

Zo zlata sa prekvapivo tešila Sofia Goggiová. Pre Taliansko získala vôbec prvú zlatú medailu v ženskom zjazde a v najrýchlejšej alpskej disciplíne vyhral Talian po vyše šesťdesiatich rokoch.

Prečítajte si tiež: Björgenová sa stala najdekorovanejším športovcom histórie zimnej olympiády, prekonala Björndalena

„Som rada, že je to práve ona. Vravela som, že ak ma má niekto zdolať, budem rada, ak sa to podarí práve jej, pretože neuveriteľne makala,“ vravela Vonnová pre BBC. „Raz sme spolu sedeli, dali sme si kávu a pýtala sa ma, ako zvládam tlak a veľké očakávania. Hádam jej to pomohlo. Mám z toho radosť.“

Američanka má tridsaťtri a telo poznačené jazvami a zraneniami. V Kórei sa stala najstaršou medailistkou v alpskom lyžovaní.

„Stará ale jará,“ napísala na twitteri. Medzi novinármi však priznala, že na ďalšiu olympiádu sa už necíti a toto bol naisto jej posledný olympijský zjazd. „Bolo by skvelé, ak by som ešte odkázala jazdiť ďalej, ale moje telo by už ďalšie štyri roky nezvládlo.“

S lyžovaním však ešte neplánuje končiť. Vo Svetovom pohaŕi má spolu 81 triumfov. Na to, aby dostihla najväčšiu legendu Ingemara Stenmarka jej chýba päť víťazstiev.