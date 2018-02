Trénerovi Neapola Sarrimu v Lipsku prichystali fajčiarsky kútik

Nikdy som nezažil, že by niekto fajčil tak veľa, povedal Marek Hamšík.

21. feb 2018 o 22:25 SITA

LIPSKO. Nemecký futbalový klub RB Lipsko sa prejavil ako pozorný a benevolentný hostiteľ: trénerovi SSC Neapol Mauriziovi Sarrimu zriadil v útrobách svojho štadióna účelový fajčiarsky kútik pred štvrtkovou odvetou 1/16-finálovej konfrontácie v Európskej lige (19.00 h).

Informáciu aj s fotografiami upraveného zázemia priniesol Bild.

Dodal, že v príslušnom priestore s rozmermi 3x3 metre odstavili hlásiče dymu. Lipsko v prvom zápase triumfovalo pod Vezuvom veľmi nádejne 3:1.

"Sarri je vášnivým fajčiarom. Je to fakt neskutočné. Nikdy som nezažil, že by niekto fajčil tak veľa. Našťastie, aspoň počas zápasov si to musí odpustiť," citoval portál TalkSport.com slovenského kapitána "Partenopei" Mareka Hamšíka.

Neapol figuruje na čele tabuľky najvyššej domácej súťaže Serie A o bod pred Juventusom Turín aj vďaka vzrušujúcemu hernému štýlu. "Je to nádherné na sledovanie, ale ťažké pri praktikovaní. Treba veľa behať, tvrdo makať. Nie je to veru jednoduchý typ futbalu," podotkol Hamšík.