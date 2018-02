Gáborík a Jurčo hrali proti sebe. Nebodovali, ani nepremenili nájazdy

Jurčo nastúpil v druhom útoku s hviezdnym Kaneom a Anisimovom.

22. feb 2018 o 6:59 (aktualizované 22. feb 2018 o 10:01) SITA

NEW YORK. Hokejisti Chicaga zvíťazili nad hráčmi Ottawy 3:2 po samostatných nájazdoch v stredajšom zápase zámorskej NHL.

V dueli sa predstavili dvaja Slováci, útočníci Tomáš Jurčo (Chicago) a Marián Gáborík (Ottawa), ani jeden z nich nebodoval.

Jurčovi s Gáboríkom nevyšli ani nájazdy

Jurčo nastúpil v druhom útoku Blackhawks s hviezdnym Patrickom Kaneom a Arťomom Anisimovom a odohral 16:23 min, počas ktorých nazbieral jeden plusový bod, jednu strelu a jeden hit. Gáboríkov čas na ľade bol 12:07 min, napočítali mu dve strely.

Blackhawks rozhodli o svojom triumfe v siedmej sérii nájazdov zásluhou Nicka Schmaltza. Pred ním skórovali dvaja hráči z každého tímu, na zásah amerického útočníka už nasledujúci exekútor Mark Stone z Ottawy neodpovedal úspešne.

Svoju šancu pri nájazdovej lotérii dostali aj Slováci, pokus Mariána Gáboríka v piatej sérii ani následný nájazd Tomáša Jurča v šiestej neboli úspešné.

Brankár Chicaga Anton Forsberg si pripísal 32 úspešných zákrokov, z toho sedem v predĺžení. V riadnom hracom čase sa presadili Jurčovi spoluhráči z útoku, Kane sa na víťazstve svojho tímu podieľal gólom a asistenciou, Anisimov gólom.

Za "senátorov" skórovali Zack Smith a Matt Duchene, gólman Mike Condon zneškodnil 36 striel Blackhawks.

Pre kouča "čiernych jastrabov" Joela Quennevilla to bol 1600. zápas v NHL. Stal sa iba tretím trénerom v histórii zámorskej profiligy, ktorému sa to podarilo. Pred ním to dokázali Al Arbour (1607 stretnutí) a Scotty Bowman (2141).

Anaheim zdolal Dallas 2:0, čistým kontom so 41 úspešnými zákrokmi sa zaskvel brankár domácich Ryan Miller.

Vegas Golden Knights prekonali nováčikovský rekord

Nováčik súťaže Vegas Golden Knights si doma poradil s Calgary 7:3. Získal už 84 bodov, čím o jeden bod prekonal nováčikovský rekord Floridy Panthers zo sezóny 1993/1994.

"Len veľké mužstvá dokážu strhnúť víťazstvo na svoju stranu, keď sa im veľmi nedarí. Našli sme spôsob, ako vyhrať tento duel a už myslíme na ďalší. Ideme ďalej," citovala agentúra AP brankára Vegas Marca-Andreho Fleuryho.

Sumáre NHL:

Chicago - Ottawa 3:2sn (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 15. P. Kane (Hinostroza, Kämpf), 26. Anisimov (P. Kane, E. Gustafsson), rozhodujúci nájazd Schmaltz - 16. Z. Smith (Brassard, Mark Stone), 33. Duchene (Mark Stone, Claesson)

/Tomáš Jurčo (Chicago) odohral 16:23 minúty, nebodoval, zaznamenal jeden plusový bod, raz vystrelil na bránu súpera a prezentoval sa jedným bodyčekom - Marián Gáborík (Ottawa) odohral 12:07 minúty, nebodoval a dva razy vystrelil na bránu súpera/

Anaheim - Dallas 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Góly: 14. H. Lindholm (Getzlaf, Montour), 45. Getzlaf (Beauchemin, D. Grant)

Las Vegas - Calgary 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Góly: 3. Carpenter, 20. W. Karlsson (R. Smith, Schmidt), 22. R. Smith (C. Miller, Marchessault), 34. Tuch (Perron, Haula), 44. Sbisa (Tuch), 52. Haula (Sbisa, Perron), 55. Eakin (Carpenter) - 17. Brodie (Hamonic, Stajan), 21. D. Hamilton (Backlund, Giordano), 32. Tkachuk (D. Hamilton, J. Gaudreau)