Mourinho nevidel čisté šance Sevilly, Montella je na svoj tím hrdý

De Gea ocenil súpera ocenil hráčov Sevilly, podľa nich bol rozdielovým hráčom

22. feb 2018 o 9:02 SITA

SEVILLA. Stredajší prvý zápas osemfinále Ligy majstrov 2017/2018 medzi futbalistami FC Sevilla a Manchestru United ponúkol bezgólovú remízu, po ktorej boli spokojnejší hostia z Anglicka.

Štadión Ramóna Sáncheza Pizjuána zažil konfrontáciu ostatných dvoch víťazov Európskej ligy. Hráči Manchestru United ovládli kontinentálny pohár číslo dva v uplynulej sezóne, predtým sa trikrát po sebe tešili z triumfu v tejto súťaži hráči Sevilly. Pre mužstvá to bol premiérový vzájomný súboj na európskej pohárovej scéne.

V dueli na andalúzskej pôde bol dominantnejší domáci tím. Hral dynamickejšie a ofenzívnejšie, výsledkom toho bola aj konečná štatistika streleckých pokusov (25:6).

Manchesterské mužstvo, ktoré nastúpilo v "pavúku" LM po štyroch rokoch, si prišlo do Sevilly pre priaznivý výsledok do odvety, ktorá sa uskutoční v utorok 13. marca na Old Trafforde.

De Gea ocenil súpera

United nadviazal na nedávne vystúpenia na španielskych ihriskách, kde z ostatných deviatich duelov prehrali jediný raz.



"Súper mal väčšie šance a kontroloval priebeh. My sme však skvele bránili. Sevilla hrala veľmi dobre, výsledok je stále otvorený," vyhlásil pre BT Sport brankár hostí David de Gea, ktorý na konci prvého dejstva zázračne zasiahol pri hlavičke Luisa Muriela.

"Bolo to v poslednej minúte prvého polčasu, takže to bol dôležitý moment. Som šťastný, že sa mi podarilo vytiahnuť takýto zákrok," doplnil 27-ročný Španiel.

"Pred prestávkou predviedol náš brankár viacero zákrokov a po zmene strán to bolo dosť otvorené, ale inak Sevilla nemala nejaké čisté šance. Domnievam sa, že tento rezultát z nás urobil favorita druhého zápasu," myslí si stopér ManUtd Chris Smalling.

McTominay s pochvalou od Mourinha

Kouč 3-násobného európskeho klubového šampióna José Mourinho prekvapil zaradením 21-ročného Scotta McTominaya na úkor Paula Pogbu. Francúz sa však na lavičke dlho neohrial, keďže už v 17. min nútene vystriedal zraneného Andera Herreru.

"Scott bol fantastický, všetky veci robil dobre. Vyvíjal veľký tlak na Banegu. Bolo totiž dôležité, aby sme eliminovali ich ´špílmachra´. Myslím si, že bol skvelý," skonštatoval Portugalčan.

Pristavil sa aj pri výkone svojich zverencov a vyhliadkach do odvety.

Chris Smalling a Scott McTominay (druhý sprava) nad súpermi zo Sevilly. (zdroj: SITA/AP)

"Na konci prvého polčasu sme trochu poľavili, spravili sme dve chyby a Sevilla mala možnosť skórovať. Či je to dobrý výsledok? Nie je ani dobrý a ani zlý. Máme však domácu odvetu, aby sme rozhodli o našom postupe," uviedol Mourinho.

"Ak v druhom stretnutí padnú góly a skončí sa to remízou, vypadneme. Ak vyhráme, pôjdeme ďalej. Bude to ťažké. Verím, že fanúšikom z Old Traffordu chýbali zápasy vyraďovacej fázy LM a dotlačia nás k úspechu. Samozrejme, minulý rok sme triumfovali v Európskej lige, ale s LM sa to nedá porovnávať," dodal 55-ročný rodák zo Setúbalu.

Hrdý Montella

Andalúzania v LM ešte nikdy neprenikli ďalej ako do osemfinále.

"Manchester United má gólmana, ktorý je podľa mňa najlepší na svete a dnes urobil rozdiel v zápase. Keď chceme v odvete uspieť, musíme hrať tak ako doma," povedal pre klubový web argentínsky krídelník domáceho tímu Joaquín Correa, ktorý najmä v prvom polčase z ľavej strany výdatne podkuroval defenzíve hostí.

"Odohrali sme výborný zápas vo všetkých aspektoch, vytvorili sme si príležitosti, aj náš prístup bol v poriadku. Toto bol spôsob, ako uspieť aj v odvete. Myslím si, že sme si zaslúžili lepší výsledok," skonštatoval skúsený 32-ročný Jesús Navas, v minulosti hráč iného manchesterského klubu City.

Tréner Sevillčanov Vincenzo Montella bol po stretnutí spokojný s výkonom svojho mužstva.

"Som naň hrdý, pretože ukázal kvalitu a charakter. Fanúšikovia na tribúnach nás hnali vpred. Bol to krásny večer, ale mohol byť ešte krajší. Táto konfrontácia je naďalej otvorená. Na Old Trafforde musíme streliť nejaký gól, ale verím, že to dokážeme," poznamenal 43-ročný Talian.