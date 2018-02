Vlhová: Moja nervozita sa dala krájať. Drobné chyby ma stáli medailu

Viem, že mám v zjazde zlozvyky zo slalomu. Robím veci, ktoré nemôžem, hovorí Petra Vlhová.

22. feb 2018 o 9:17 Juraj Berzedi

PJONGČANG. Pred olympiádou málokto čakal, že slovenská zjazdárka Petra Vlhová skončí lepšie v alpskej kombinácii ako v slalome. A predsa sa to stalo.

Kým v slalome vybuchla a skončila až trinásta, v kombinácii, ktorá sa skladá zo zjazdu a slalomu, obsadila senzačné piate miesto. Od bronzu ju delilo 65 stotín sekundy.

Vlhová pritom išla svoju vôbec prvú kombináciu v kariére.

„Neviem, či mám byť šťastná, alebo nie. Trochu som si však zlepšila chuť po hroznom slalome,“ priznala 22-ročná zjazdárka.

Zvíťazila Švajčiarka Michelle Gisinová pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou a ďalšou Švajčiarkou Wendy Holdenerovou.

Na zjazd sa prispôsobila rýchlo

Pred pretekmi absolvovala v Pjongčangu len tri tréningové zjazdy. Po prvom kole bola trinásta a na minuloročnú majsterku sveta v kombinácii Holdenerovú stratila len 47 stotín sekundy.

„Nebola to zlá jazda, ale určite sa dá ísť rýchlejšie. Snažila som sa držať správnu líniu, aby som nerobila zbytočné chyby. Treba trochu viac trénovať a získať pocit rýchlosti na lyžiach a bude to lepšie,“ reagovala Vlhová po zjazde.

Tréningy zjazdu počas sezóny nemala takmer žiadne. Preorientovanie sa z technických disciplín na rýchlostné však zvládla skvele.

„Prispôsobila som sa rýchlo. Zjazd nie je ťažký, nie sú tam rovné pasáže, kde by sme získali rýchlosť 120 kilometrov za hodinu. Stále sa to točí, je to taký pekný zjazd,“ opisovala olympijskú trať.

Verila, že to vyjde

Pred druhým kolom slalomu sa začalo prepočítavanie a porovnávanie. Pred Vlhovou boli len dve klasické slalomárky - Holdenerová a Shiffrinová. Dobrú techniku má aj Gisinová, výbornú formu Nórka Ragnhild Mowinckelová a v hre bola aj hviezdna Američanka Lindsey Vonnová.

Pri optimálnej jazde mohla byť Vlhová v prvej šestke, pri výnimočnej, mohla útočiť na medailu.