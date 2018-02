Šachtar predviedol víťazný charakter, Rimania neudržali tempo

AS Rím podľahol ukrajinskému Šachtaru Doneck štvrtýkrát v piatom vzájomnom súboji.

22. feb 2018 o 9:42 SITA

CHARKOV. Ukrajinský šampión Šachtar Doneck ukázal, že to vo futbalovej Lige majstrov na taliansky AS Rím vie.

Hráči Šachtaru zvíťazili v stredajšom prvom osemfinálovom dueli európskeho pohára číslo jeden 2017/2018 nad Rimanmi 2:1 a pred odvetou na rímskom Olympijskom štadióne (13. marca, pozn.) sú bližšie k prieniku medzi najlepšie okteto "starého kontinentu".

“ V druhom polčase sme podali naozaj dobrý výkon. Po dlhej zimnej prestávke nebolo ľahké udržať tempo. Naše víťazstvo mohlo byť aj vyššie. „ PAULO FONSECA, TRŃER ŠACHTARU DONECK

Hostí napriek prehre môže tešiť aspoň skutočnosť, že na horúcej pôde v Charkove dokázali skórovať. V 41. min sa to podarilo tureckému mladíkovi Cengizovi Ünderovi, ktorého peknou "uličkou" našiel bosniansky kanonier Edin Džeko.

Po prestávke však prišiel nápor domáceho Šachtaru - v 53. min vyrovnal najlepší strelec ukrajinskej Premier League Argentínčan Facundo Ferreyra, a v 71. min strhol víťazstvo na stranu domácich výstavným "angličákom" z priameho kopu Brazílčan Fred.

Rimania, ďakujte svojmu brankárovi

Tím z Donecka mohol vyhrať aj vyšším rozdielom, ale hostí niekoľkokrát zachránil gólman Alisson Becker.

"V druhom polčase sme podali naozaj dobrý výkon. Po dlhej zimnej prestávke nebolo ľahké udržať tempo. Naše víťazstvo mohlo byť aj vyššie. Rimania by sa mali poďakovať brankárovi Alissonovi, ktorý predviedol mimoriadne zákroky," skonštatoval po stretnutí portugalský kouč domácich Paulo Fonseca.

Paulo Fonseca, portugalský kouč Šachtaru Doneck. (zdroj: SITA/AP)

"Spočiatku sme mali problém s udržaním našich postov. Súper hral agresívne, kým naše pozície boli ďaleko od seba. Po prestávke sme sa však lepšie rozmiestnili a to nám pomohlo k triumfu," doplnil Paulo Fonseca.

Šachtar Doneck postúpil do osemfinálovej fázy LM štvrtýkrát. Pri predošlých troch účastiach prenikol medzi najlepšiu európsku osmičku iba raz - v sezóne 2010/2011, a práve cez AS Rím.

Víťazný charakter v druhom polčase

Mužstvo, ktoré vtedy viedol legendárny Rumun Mircea Lucescu, pred siedmimi rokmi zvíťazilo v oboch stretnutiach, na Olympijskom štadióne v Ríme (3:2) aj v odvete v Donbass Arene (3:0).

"Najdôležitejšie je naše víťazstvo nad ďalším veľkým tímom. AS Rím je veľmi silný súper, najmä v prvom polčase nám spôsobil veľa problémov. Po prestávke sme však ukázali našu hru a dosiahli sme požadovaný výsledok. Čo sa týka môjho gólu, takéto kopy pravidelne nacvičujem po tréningoch. V minulých stretnutiach sa mi ich nedarilo realizovať, ale som rád, že to tentoraz vyšlo," poznamenal strelec víťazného zásahu Fred.

"Hlavne v druhom polčase sme ukázali náš víťazný charakter. Mali sme veľa šancí, ale v bránke Rimanov čaroval Alisson. Vytiahol neuveriteľné lopty. Nebyť jeho, náš triumf mohol byť vyšší. V Taliansku to bude ťažké stretnutie, ale sme na to pripravení," nadviazal jeho brazílsky krajan Taison.

Rimania si neudržali nasadenie

Rimania si na ihrisku súpera v LM neudržali čisté konto už v 26. dueli. Po siedmich rokoch prehrali v tejto súťaži zápas, v ktorom vyhrávali. Vo februári 2011 takto nestačili práve na Šachtar. Tomuto ukrajinskému protivníkovi podľahli štvrtýkrát v piatom vzájomnom súboji.

"V tomto období nemáme dostatočnú schopnosť udržať herné nasadenie. Nie sme dosť silní, aby sme dokázali hrať perfektne celý duel. Je to mentálny aspekt. Mali sme skvelý štart do zápasu a plnili sme náš plán, ale gól na 1:1 priniesol bod zlomu. Vtedy sme úplne stratili kontrolu. Musím uznať, že Šachtar dosiahol zaslúženú výhru," skonštatoval tréner AS Rím Eusebio Di Francesco.

"Vzhľadom na to, ako sme si počínali do prestávky, mali sme tento duel vyhrať. Za frustrujúci druhý polčas si však môžeme sami. Nechýbalo veľa a inkasovali by sme aj tretíkrát. Do odvety však ideme so streleným gólom, čo je veľmi dôležité," podotkol pre Mediaset Premium argentínsky záložník hostí Diego Perotti.