A čo si ty urobil pre slovenskú športovú žurnalistiku?

Frflanie je nový slovenský šport alebo o tom, keď x-tý raz počujete vety ako "hry nových horizontov, olympiáda spájania vášne".

22. feb 2018 o 10:32 Peter Kapitán

Autor je amatérsky športový komentátor

Dnes sa bude strieľať na desať terčov, to znamená, že po týchto piatich pretekári budú triafať ďalších päť. Alebo: Máme za sebou prvú tretinu, čakajú nás ešte ďalšie dve. Hokej sa hrá na góly. Dnes vyhrá tá najrýchlejšia pretekárka. Zápas sa začína od 0:0.

"Captain obvious," do slovenčiny preložiteľné približne slovami "kapitán očivid," je pomerne častý a rozhodne jeden z najväčších nedostatkov slovenských športových komentátorov. To fakt mi ten chlap musí povedať, že je päť minút do konca, tretia tretina a stav je dva - jeden? Veď to vidím vľavo hore na obrazovke!

Mám pre vás prekvapenie - musí.

Ofrflať všetko

Slovenský národný šport už dávno nie je hokej ani slovenská hádzaná, ale frflanie. Človek si na frázy môže zvyknúť, alebo môže rezignovať. Rozhodne jednoduchšie je však všetko ofrflať.

Ruku na srdce, kto si poriadne nezanadáva v okamihu, keď siedmy raz v priebehu troch dní počuje "hry nových horizontov, olympiáda spájania vášne."

"Ten Merčiak sa fakt nedá počúvať, radšej som si zapol Čechov," objavuje sa takmer pri každom zápase slovenskej hokejovej reprezentácie v newsfeede na facebooku. (Mimochodom, hokejové zápasy Slovenska komentuje Pavol Gašpar, ale frflať je dôležitejšie).

Tento postreh športového fanúšika však nebude o tom, prečo sú slovenskí komentátori zlí, nebude sa vysmievať zo športových klišé ani sa nebude zabávať na účet televíznych brptov.

Totiž, sám občas len tak pre zábavu pošlem do éteru svoj hlas ako sprievod k nejakému kvalitnému Fortuna či Tipsport ligovému zápasu.

A tak pri všetkej úcte dokážem komentátorov olympiády pochopiť o čosi lepšie, ako väčšina bežných športových fanúšikov. Preto som si pripravil aspoň stručný prehľad toho, čo všetko komentovanie obsahuje.

1. Mená to neukazuje

“A to ti na obrazovke ukazuje mená hráčov?” Samozrejme, keď hrám NHL na X-Boxe.