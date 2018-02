Môj potenciál je vyšší, ale ľudí zaujímajú len výsledky, tvrdí Žampa

Dúfam, že keď budú športovať moje deti, tak systém bude nastavený inak, hovorí zjazdár Adam Žampa.

22. feb 2018 o 10:12 Juraj Berzedi

PJONGČANG. Pred štyrmi rokmi na olympiáde v Soči boli jeho výsledky veľkým prekvapením pre lyžiarsku verejnosť i fanúšikov.

Slovenský zjazdár Adam Žampa obsadil v kombinácii piate miesto a v slalome skončil šiesty.

V Pjongčangu na tieto výsledky nenadviazal. Jeho najlepším umiestnením je 22. priečka z kombinácie, v slalome skončil na 24. mieste a v obrovskom slalome ešte o priečku horšie.

Pred olympiádou ho však pribrzdilo to, že na začiatku sezóny podstúpil operáciu menisku.

„Príliš som neveril, že sa po operácii kolena dostanem na olympiádu. Z tohto hľadiska sú moje výsledky pozitívne,“ reagoval Adam Žampa po slalome.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V mužskom lyžovaní to inak nejde

V cieli druhého kola sa však zlostil. Po prvom kole i úvode druhého mal na dosah oveľa lepší výsledok. V hornej pasáži však ostal dlhšie na vnútornej lyži, podkĺzol sa a otočil sa o 360 stupňov.

„Stratil som tam asi dve sekundy, ale nad tým, že to zabalím, som vôbec neuvažoval. Nie som typ, ktorý takto skončí. Ak by som musel, šliapal by som aj tri bránky nahor,“ hovoril 27-ročný zjazdár.

Po chybe už jazdil výborne. Na ďalších medzičasoch dokonca znižoval stratu, ale na lepšie ako 24. miesto to napokon nestačilo.

„Mrzí ma to, ale v mužskom lyžovaní sa nedá jazdiť inak. Určite mi ušla najlepšia desiatka, možno pätnástka. Ale aj Hirscher urobil chybu a vypadol. Ukázal, že je tiež len človek a na olympiáde sa môže stať hocičo,“ poznamenal Žampa na adresu Rakúšana Marcela Hirschera, ktorý už v Pjongčangu získal dve zlaté medaily a v slalome bol veľkým favoritom na ďalšiu.

Preteky nečakane vyhral Švéd André Myhrer pred Švajčiarom Ramonom Zenhäusernom a Rakúšanom Michaelom Mattom.

Jeho potenciál je vraj väčší

Podmienky na trati boli veľmi náročné. V prvom kole vypadlo až 56 pretekárov. Ani druhé kolo nebolo jednoduché.

„Bolo to šialené. Zmeny rytmu boli veľké a bolo ťažké držať rýchlosť od štartu až do cieľa,“ opisoval Adam Žampa.

“ Zdá sa mi, že na Slovensku ľudia nechcú, aby vznikol športový systém, ktorý by celé generácie ťahal k športu, aby sme boli tam, kde sú Nóri, Švédi, Francúzi, Rakúšania. „ Adam Žampa, slovenský lyžiar

Jeho brat Andreas skončil na 35. mieste a tretí Slovák na štarte Matej Falat nedokončil druhé kolo.

„Je pozitívne, že sme tu traja muži. Všetci máme na to, aby sme jazdili v prvej tridsiatke,“ myslí si Žampa.

Hoci nenadviazal na svoje výkony z predošlej olympiády, s výsledkami je spokojný. „Trikrát som skončil do 25. miesta, a to som vo všetkých súťažiach robil veľké chyby. Môj potenciál je určite väčší, aj keď ľudí zaujímajú iba výsledky,“ naznačil.

Kým budem súťažiť, už sa to nezmení

Podľa staršieho zo Žampovcov nie sú na Slovensku také podmienky ako v iných štátoch. Všetko sa vraj rieši individuálne a športovcom chýba väčšia podpora.

„Nejde len o financie. Zdá sa mi, že na Slovensku ľudia nechcú, aby vznikol športový systém, ktorý by celé generácie ťahal k športu, aby sme boli tam, kde sú Nóri, Švédi, Francúzi, Rakúšania,“ tvrdí Žampa.

Praje si, aby sa to v budúcnosti zmenilo, hoci jeho to už zrejme nezastihne. „Viem, že kým budem športovať, tak sa to nezmení. Ale dúfam, že keď budú športovať moje deti, tak systém bude nastavený inak,“ dodal.