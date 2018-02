Škodí NBA. Majiteľ Dallasu dostal pokutu 600-tisíc amerických dolárov

Spomenutá suma je najvyššia pre často penalizovaného Marka Cubana.

22. feb 2018 o 10:53 SITA

DALLAS. Disciplinárka zámorskej basketbalovej súťaže NBA potrestala majiteľa klubu Dallas Mavericks Marka Cubana pokutou 600-tisíc amerických dolárov za komentáre počas dňa Zápasu hviezd v Los Angeles.

Prečítajte si tiež: V historickom Zápase hviezd triumfoval Tím LeBron

Komisár súťaže Adam Silver povedal, že "jeho verejné vyhlásenia škodia NBA".

Cuban vo vysielaní povedal, že jeho tím by na tom bol lepšie, ak by v zostávajúcej časti ročníka prehral čo najviac zápasov, lebo by v "mŕtvej" sezóne mohol draftovať z výhodnejšej pozície.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Možno by som to nemal hovoriť, ale mal som večeru s našimi hráčmi a povedal som im: "Pozrite, prehra je naša najlepšia možnosť.´ Sadol som si s nimi a vysvetlil som im to," vyslovil sa majiteľ tímu Mavericks.

Spomenutá suma je najvyššia pre často penalizovaného Cubana. V roku 2002 ho postihli 500-tisícovou pokutou za kritiku bývalého šéfa rozhodcov Eda Rusha.

Cuban už zaplatil na postihoch viac ako 2 milióny dolárov, prevažne za kritiku rozhodcov.

Mužstvo Dallasu Mavericks s 18 víťazstvami a 40 prehrami patrí medzi najhoršie v aktuálnej sezóne NBA.