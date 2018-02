Ak ma chcel niekto položiť, tak sa mu to nepodarilo, vraví Paulína Fialková

Slovenská ženská štafeta skončila na olympiáde v Pjongčangu na výbornom piatom mieste.

22. feb 2018 o 14:22 (aktualizované 22. feb 2018 o 14:44) Juraj Berzedi

PJONGČANG. Bolo to ako filmová repríza. Prvý úsek slovenskej biatlonovej štafety, hoci tentoraz čisto ženskej, rozbiehala Paulína Fialková.

Slovenskí fanúšikovia netrpezlivo čakali, ako sa vyrovná so streľbou po smole v zmiešanej štafete, kde na prvej položke netrafila až sedem z ôsmich rán.

Fialková si zaľahla na prvú položku a na zostrelenie piatich terčíkov potrebovala len jeden náhradný náboj.

Podobný výkon zopakovala aj pri streľbe v stoji a štafetu odovzdala na výbornom treťom mieste.

Aj vďaka jej úspešnému začiatku sa slovenská štafeta niesla na pozitívnej vlne a až do úplného záveru bojovala o bronzovú medailu.

Štafeta v zložení Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Terézia Poliaková a Ivona Fialková napokon skončila na piatom mieste.

Je hrdá na Slovákov, že jej odpustili

Paulína Fialková sa po pretekoch tentoraz usmievala. Veľký plač a smútok po predošlej súťaži bol zabudnutý.

„Tieto preteky boli dôležité v tom, že som sa vôbec postavila na štart a znova som to zvládla. Pred štartom som si povedala, že bez ohľadu na to, čo sa stalo, to budú preteky ako každé iné. V tomto duchu som sa snažila pretekať,“ priznala 25-ročná biatlonistka.