Murínová: Poliaková podala taký výkon, až mi tiekli slzy

Fialková navonok vyzerala, že je v poriadku, ale vnútorne s tým stále bojovala, priznáva jej trénerka Anna Murínová.

22. feb 2018 o 15:25 Juraj Berzedi

Ako prežívala Paulína Fialková zbabrané preteky v zmiešanej štafete?

„Bývame spolu v apartmáne. Prvý večer po pretekoch bol úplne smutný. Takýto výsledok (5. miesto v štafete žien - pozn. red.) je pre ňu veľkou odmenou a môže dať krídla všetkým slovenským biatlonistkám. Škoda len, že muži nemohli ísť v zmiešanej štafete.“

Ako ste sa ju snažili nabudiť, aby sa po dvoch dňoch postavila opäť na štart?

„Navonok to vyzeralo, že je v poriadku, ale vnútorne s tým stále bojovala. Na tréningu sme bojovali na strelnici, lebo nám to nešlo. V pretekoch si to však ustrážila.“

Po ženskej štafete povedala, že si váži podporu, ktorú dostala zo Slovenska. Vnímali ste ju tiež?

„Som rada, že ľudia ju podporili a nepotopili, lebo také veci sa stávajú. Zlyhanie techniky či zlyhanie človeka sa raz za čas stáva.“

Po predošlých pretekoch Paulína hovorila, že si nezaslúži ísť ženskú štafetu. Uvažovali ste o tom, že by ste ju vymenili?