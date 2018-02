Slovenský mladík Kozák podpísal profesionálnu zmluvu so Southamptonom

Anglický klub je účastníkom najvyššej tamojšej súťaže.

22. feb 2018 o 16:11 SITA

SOUTHAMPTON. Slovenský mládežnícky futbalový reprezentant Šimon Kozák získal svoj prvý profesionálny kontrakt, na dva a pol roka sa upísal účastníkovi anglickej Premier League FC Southampton. Informuje o tom web klubu.

K podpisu zmluvy prišlo v utorok, teda v deň, keď stredný obranca oslávil svoje 17. narodeniny.

Do Southamptonu prišiel v lete zo Spartaka Trnava. Pre zranenie v tejto sezóne dosiaľ nenastúpil za mužstvo FC Southampton do 18 rokov, no podľa klubového webu by čoskoro mal byť pripravený.

"Som nadšený. Toto bolo mojím snom od 13 rokov. Som veľmi rád, že som sa upísal Southamptonu," uviedol Kozák.

"Prvé pocity boli výborné - v súvislosti so školou, trénermi. Môj život sa zmenil. Po mesiaci som sa však na dlhý čas zranil a bolo to veľmi náročné. Teraz sa cítim dobre, takže si myslím, že ma to posilnilo. Verím, že môžem byť lepší než predtým. Mojím snom je zahrať si v Premier League v drese Southamptonu," dodal.