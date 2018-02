Potupili Arsenal. Za úspechom švédskeho zázraku je aj Labutie jazero

Vypadli, ale šokovali. Futbalisti Östersunds FK vyhrali v zápase šestnásťfinále Európskej ligy na pôde slávneho Arsenalu 2:1

23. feb 2018 o 4:53 Pavol Spál

BRATISLAVA. V meste držia nočné hliadky a sprevádzajú osamotené ženy domov. Pomáhajú utečencom, ktorých pozývajú na tréningy a dávajú im lístky na zápasy.

Existuje futbalový klub, ktorého hráči spoločne s majiteľom či trénermi dávajú dohromady knihu, televízny dokument, spievajú. Alebo tancujú v divadle.

Nedávny postup tímu Östersunds FK medzi švédsku elitu sprevádzali originálne oslavy - 428 divákov vo vypredanom divadle sledovalo balet Labutie jazero v podaní hráčov i trénerov klubu. A výsledok? Búrlivý potlesk v stoji.

„Rozhodne to nie je žiadna zábava. Tancovať na Labutie jazero pred piatimi stovkami ľudí? Viete, aké to je? Príšerné. Hráči sa veľmi báli,“ opisuje klubový šéf Daniel Kindberg, ktorý sa do podobných akcií tiež zapája.

Aj keď to znie úplne bizarne a nepravdepodobne, v Östersunde sa týmto spôsobom pripravujú na futbalový zápas.

„Spája nás to, tvorí to náš tímový duch," dodáva Kindberg. Šéf klubu kedysi ako podplukovník v armáde slúžil počas vojny v Kongu či na Balkáne.

„Robíme to, aby sme vyhrávali. Že by to potom opakoval každý? Tak v tom prípade veľa šťastia, pretože len my vieme, v akom prostredí niečo podobné môže fungovať,“ vysvetľoval šéf klubu.

Čo všetko je za neuveriteľným príbehom malého klubu?