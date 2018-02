Najskôr prežívala ťažké chvíle. Rajičová bola na olympiáde ako vymenená

Slovenská krasokorčuliarka získala na olympiáde 14. miesto, o titul bojovali dve ruské tínedžerky.

23. feb 2018 o 10:54 Juraj Berzedi

PJONGČANG. V Soči pred štyrmi rokmi nebola pri svojej olympijskej premiére spokojná. Robila chyby, ktoré nezvykla. „Netuším, čím to bolo. Nervózna som nebola,“ spomínala.

V Pjongčangu krasokorčuliarka Nicole Rajičová ukázala dve výborné jazdy a obsadila 14. miesto. Po súťaži žiarila.

„So všetkými skokmi som spokojná. Na olympiáde som ukázala to najlepšie, čo viem. Len pri poslednej piruete som trochu zaváhala. Stratila som koncentráciu a hlavou som už asi bola niekde inde.

Vravela som si: Ou-ou, veď toto sa mi nestáva ani na tréningoch. Ale je to pirueta a je ťažšie ju udržať. Zrejme som trafila pri nej ryhu,“ hovorila 22-ročná Newyorčanka.

Na predchádzajúcej olympiáde skončila na 24. priečke. Teraz sa posunula o desať miest dopredu. Vo svetovej konkurencii je to jej druhý najlepší výsledok vôbec.

Olympijské jazdy boli náročnejšie

„Po jazde som cítila hádam najväčšiu radosť po veľmi dlhom čase. Naozaj som si to užila,“ tešil sa

V Pjongčangu získala spolu 175,19 bodu. Za svojím rekordom zaostala iba o 4,51 bodu. Menej bodov získala za piatkovú voľnú jazdu.

„Ak by som to mala porovnať s vlaňajšími majstrovstvami Európy, tak olympijská jazda bola lepšia. Na olympiáde som mala ťažšiu úvodnú kombináciu, aj ďalšie skoky boli náročnejšie. Že som tam získala viac bodov? Niekedy sa to nedá celkom dobre porovnávať. Stáva sa, že rozhodcovia dávajú na niektorých súťažiach celkovo viac bodov. S výkonom na olympiáde som veľmi spokojná,“ približovala.

Vrchol sezóny dopadol pre Slovenku výborne. Pritom krátko pred olympiádou to nevyzeralo s Rajičovou najlepšie.

Na tréningoch sa trápila, necítila sa dobre. Ubíjalo ju to. Navyše s trénerom vôbec netušili, čo za tým môže byť. A olympiáda sa blížila.