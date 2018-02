V Bratislave sa uskutoční kongres UEFA, pricestuje aj šéf FIFA Infantino

Na Slovensku bude futbalová funkcionárska špička z celého sveta.

23. feb 2018 o 12:07 TASR

BRATISLAVA. V pondelok 26. februára sa v Bratislave uskutoční 42. riadny kongres Európskej futbalovej únie (UEFA) za účasti všetkých 55 členských zväzov organizácie.

Chýbať nebude ani prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.

Do hlavného mesta Slovenska zavítajú aj generálna sekretárka FIFA Fatma Samourová, dvojčlenné delegácie z kontinentálnych konfederácií Afriky, Ázie, zóny CONCACAF, Južnej Ameriky a Oceánie.

Prítomní budú i vysokí funkcionári Asociácie európskych klubov aj Európskych profesionálnych futbalových líg, hráčskej federácie FIFPro a čestní členovia UEFA.

"Očakávame okolo 450 hostí, bude tu futbalová funkcionárska špička z celého sveta," potvrdil za organizátorov generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jozef Kliment.

Správy prezidenta UEFA

Program kongresu zahŕňa správy prezidenta UEFA a VV, delegáti sa budú venovať téme reprezentačných súťaži. Prebehnú aj doplňujúce voľby jedného člena exekutívy UEFA a zástupcu UEFA na post podpredsedu FIFA.

V oboch prípadoch na miesto, ktoré uvoľnil Španiel Villar Llona. Kongres bude riešiť aj žiadosť ostrova Jersey o prijatie za člena organizácie.

Informuje SFZ v tlačovej správe.

Ján Kováčik bude viesť delegáciu SFZ. (zdroj: TASR)

Kováčik bude zastupovať SFZ

SFZ bude zastupovať trojčlenná delegácia na čele s prezidentom Jánom Kováčikom, ďalšími jej členmi sú viceprezident pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník a generálny sekretár Kliment.

"Z mimošportového hľadiska je kongres najvyššie podujatie UEFA. Predsavzali sme si, že každý rok usporiadame na Slovensku výraznú európsku akciu, zvládli sme ME hráčov do 17 rokov aj ME žien do 19 rokov, trénerskú konferenciu a teraz nás UEFA poverila organizáciou kongresu," povedal v tlačovej správe Kliment.

Kongres sa bude konať v priestoroch výstaviska Incheba Expo, deň vopred mu bude predchádzať rokovanie výkonného výboru UEFA. Po skončení kongresu bude prezident UEFA Aleksander Ceferin k dispozícii médiám na tlačovej konferencii.

Začiatok kongresu je 26. februára o 10.00 h, akreditované médiá musia zaujať svoje miesta do 9:15.