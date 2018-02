Slovensko je oficiálne spoluhostiteľom ME vo volejbale

Zápasy ženského šampionátu odohrajú aj v Turecku, Poľsku a Maďarsku.

23. feb 2018 o 13:25 SITA

LUXEMBURG. Slovensko definitívne namiesto Česka je spoluhostiteľom ME 2019 volejbalistiek. Informuje o tom web Európskej volejbalovej konfederácie (CEV).

Zápasy ženského šampionátu v roku 2019 odohrajú aj v Turecku, Poľsku a Maďarsku, prvýkrát v histórii ho budú organizovať štyri krajiny.

ME s historicky najvyšším počtom účastníkov (24 krajín) by sa mali uskutočniť od 23. augusta do 8. septembra 2019, finále v Turecku.

Slovenky napokon nemusia bojovať v kvalifikácii, automaticky majú právo účasti. S Fínkami, Estónkami a Švédkami si v kvalifikačnej E-skupine napokon zmerajú sily Češky.

Slovenky dosiaľ naposledy štartovali medzi európskou elitou v roku 2009, odvtedy trikrát neuspeli v baráži. V závere novembra vo funkcii skončil dlhoročný tréner žien SR Marek Rojko, meno jeho nástupcu oznámi Slovenská volejbalová federácia (SVF) v utorok.

Turecko hostilo ženské ME v rokoch 1967 a 2003, Poľsko v roku 2009, pre Maďarsko a SR to je premiéra. Pre Slovensko je podujatie výnimočnou príležitosťou osláviť storočnicu volejbalu v krajine, referuje web CEV.