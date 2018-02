Kužmová dosiahla životný úspech, postúpila aj Cibulková

Viktória Kužmová bude v novom vydaní rebríčka WTA figurovať najvyššie v kariére.

23. feb 2018 o 13:42 (aktualizované 23. feb 2018 o 21:44) SME.sk, TASR, SITA

BUDAPEŠŤ. Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále turnaja WTA.

Vo štvrťfinále dvojhry na halovom podujatí v Budapešti si v pozícii lucky losera poradila s Chorvátkou Petrou Martičovou 6:4, 6:2 a dosiahla životný úspech.

Budapešť - štvrťfinále: Dominika CIBULKOVÁ (1-SR) - Johanna Larssonová (Švéd.) 6:3, 6:2 Viktória Kužmová (SR) - Petra Martičová (Chor.) 6:4, 6:2 Alison van Uytvancková (Belg.) - Šuaj Čang (Čína-2) 6:2, 6:4 Mona Barthelová (Nem.) - Ysaline Bonaventurová (Belg.) 6:3, 6:4

Dvojice v sobotňajšom semifinále dvojhry: Dominika Cibulková (SR-1) - Mona Barthelová (Nem.) Viktória Kužmová (SR) - Alison van Uytvancková (Belg.)

Medzi elitné kvarteto sa dostala aj najvyššie nasadená Dominika Cibulková, ktorá vo štvrťfinále zdolala Švédku Johannu Larssonovú jednoznačne 6:3 a 6:2.

Najvyššie v kariére

V sobotňajšom semifinále bude Kužmová čeliť Belgičanke Alison van Uytvancková, ktorá zdolala v piatok večer druhú nasadenú Šuaj Čang z Číny 6:2, 6:4.

Kužmová má v maďarskej metropole už istú prémiu 11 500 dolárov pred zdanením a 122 bodov do svetového rebríčka WTA.

V jeho novom vydaní bude figurovať najvyššie v kariére. V onlajn renkingu jej patrí 109. priečka.

Kužmová musela v úvode zápasu tuho bojovať o svoje podanie. Za stavu 1:1 odvrátila šesť brejkbalov, v piatom geme ďalší, čo ju povzbudilo a v koncovke setu slávila úspech.

Za stavu 5:4 premenila zverenka trénera Michala Mertiňáka po víťaznom bekhendovom krose v poradí tretí setbal.

V druhom dejstve po brejku vo štvrtom geme odskočila Martičovej na 4:1 a vďaka výbornému podaniu už dotiahla zápas do úspešného konca. V ôsmom geme premenila hneď prvý mečbal.

Kužmová: Celý týždeň hrám veľmi dobre

Kužmová na začiatku tohto roka potvrdzuje veľký výkonnostný progres.

Na grandslamovom Australian Open sa prebojovala z kvalifikácie do hlavnej súťaže. Na turnaji v novozélandskom Aucklande sa dostala do druhého kola.

V Budapešti získala skalpy Rumunky Sorany Cirsteovej a wimbledonskej finalistky z roku 2013 Nemky Sabine Lisickej.

Začiatkom februára debutovala v Pohári federácie a v dueli 1. kola II. svetovej skupiny proti Rusku na harde v bratislavskom NTC získala rozhodujúci tretí bod, keď zdolala Anastasiu Potapovovú.

Kužmová mala z postupu do semifinále v Budapešti veľkú radosť. "Je to pre mňa super výsledok. Celý týždeň hrám v Budapešti veľmi dobre.

Aj dnes som sa snažila hrať agresívne, išla som do toho a odvážna hra mi priniesla úspech. Na začiatku zápasu som mala problémy returnovať jej kick servis. Nevedela som odhadnúť, kam pôjde. Dôležité bolo, že som odvrátila sedem brejkbalov.

V uplynulých dvoch týždňoch som vo Fed Cupe s Ruskom i tu v Budapešti odvrátila už toľko brejkbalov, že som to prestala počítať. Za stavu 5:4 som si na lavičku nechala zavolať Miša Metiňáka, ktorý mi hovoril, že aj na returne musím isť do toho naplno.

Podarilo sa mi ju brejknúť a potom bol už zápas v mojej réžii," povedala pre TASR Kužmová, ktorej v hľadisku fandia aj rodinní príslušníci.

Cibulková potrvdila pozíciu favoritky

"Je tu so mnou moja mama a dnes prišiel aj strýko. V sobotu na semifinále by mali prísť otec so sestrou. Šuaj Čang i Van Uytvanckovú poznám z videnia. Obe hrajú rýchlo, budem sa snažiť presadiť mojimi zbraňami."

Cibulková potvrdila v súboji s Larssonovou pozíciu favoritky a oba sety sa niesli v jej réžii.

V prvom brejkla súperku v šiestej hre a zvýšila svoj náskok na 4:2 a hoci sa jej súperke vzápätí podaril rebrejk, slovenská tenistka mala v nasledujúcich dvoch gemoch navrch a set vyznel 6:3 v jej prospech.

Druhé dejstvo malo ešte jednoznačnejší priebeh, Cibulková sa dostala do jasného náskoku 5:1 a bez problémov sa prebojovala do semifnále. Duel trval 84 minút.

"Bol to môj prvý vydarený zápas proti Larssonovej. Som spokojná s mojím výkonom a pripravená na semifinále. Proti Barthelovej očakávam náročný duel.

Súperka môže mať výkonnostné výkyvy, ale už zdolala kvalitné hráčky, takže musím byť maximálne koncentrovaná a predviesť môj dobrý tenis," citoval web WTA Cibulkovú.