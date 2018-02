Jej lyžovanie je ako pieseň. Počujem v hlave rytmus, tvrdí Shiffrinová

Na olympiáde bola najžiadanejšou a najobletovanejšou športovkyňou, hoci za očakávaniami zaostala.

24. feb 2018 o 15:56 Juraj Berzedi

PJONGČANG. Je skvelá, fenomenálna a jedinečná. Americká zjazdárka Mikaela Shiffrinová. V Pjongčangu pri neúčasti hokejistov z NHL patrila medzi najväčšie hviezdy olympiády.

Chcela získať niekoľko medailí. Napokon má dve – zlatú z obrovského slalomu a striebornú z kombinácie.

„Začala som obrovským úspechom a končím s medailou na stupňoch víťazov,“ zhrnula svoje účinkovanie na olympiáde Shiffrinová po štvrtkovej kombinácii.

Na tlačovej konferencii bola uvoľnená. Na otázky odpovedala s úsmevom a neraz zažartovala.

Netešilo ju však to, že neobhájila zlato zo slalomu v Soči 2014. Ba čo viac, nezískala žiadnu medailu, skončila až štvrtá.

„Je to veľké sklamanie, nebola som to ja. Bola som málo agresívna a nestačilo to ani na medailu,“ priznala.

Hoci má len 22 rokov, v lyžiarskom svete je tým, kým je Cristiano Ronaldo vo futbale či Roger Federer v tenise. Toto je príbeh americkej superstar.

V deviatich si olympiádu nakreslila

Narodila sa vo Vaile, ale kvôli otcovej práci sa v detstve musela viackrát sťahovať. Raz do New Hampshiru, inokedy do Colorada, až napokon skončila v lyžiarskej akadémii Burke.

Keď mala deväť, na lyžiarskom kempe dostala úlohu. Mala na papier napísať, o čom sníva.

Jej odpoveď bola, že chce v šestnástich súťažiť na olympijských hrách.

„Bol to skutočne len sen. Nebola som si istá, či budem dosť dobrá, aby som sa tam dostala. Vedela som len to, že to túžim vyskúšať. Od tej chvíle robím všetko, čo môžem, a zlepšujem sa na každej úrovni,“ vravela Shiffrinová v rozhovore pre SME.

Na lyžiach prvýkrát stála, keď mala dva roky. Jej talent bol obdivuhodný. Jej otec Jeff, anesteziológ v coloradskej fakultnej nemocnici, si uvedomil, že je naozaj rýchla, keď mala sedem a práve s dcérou lyžoval.