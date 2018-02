Nadával som Kovaľčukovi. Ospravedlniť sa nič nestojí, hneval sa český hokejista

Jan Kolář priznal, že ho Kovaľčukov zákrok i jeho následné správanie nahnevalo.

23. feb 2018 o 15:30 SITA

PJONGČANG. Hokej je tvrdý šport a niekedy poriadne bolí, špeciálne na prestížnom podujatí, akým sú zimné olympijské hry.

Na vlastnej koži sa o tom presvedčil aj obranca českého národného tímu Jan Kolář, ktorého v semifinále nekompromisne poslal k zemi hviezdny ruský útočník Iľja Kovaľčuk.

K incidentu došlo v 29. min, keď Kovaľčuk prešiel okolo českého beka a nenápadne doňho vrazil kolenom. Kolář zostal po tvrdom zákroku ležať na ľade, po chvíli však vstal a duel napokon dohral.

Kovaľčuk za faul dostal menší trest, mohol však dopadnúť i horšie.

"Snažil som sa uhnúť a trafil mi koleno. Je na rozhodcoch, ako to posúdia. Mohli mu dať vyšší trest a zápas sa mohol vyvinúť inak. Ale neurobili tak a my sa na to nemôžeme vyhovárať," povedal pre portál isport.cz skúsený obranca Amuru Chabarovsk.

Dvojnásobný víťaz českej najvyššej súťaže Kolář priznal, že ho Kovaľčukov zákrok i jeho následné správanie nahnevalo a dostali sa do ostrej slovnej konfrontácie.

"Neviem, či to bola náhoda alebo úmysel. Nemôžem to súdiť. Kovaľčukovi som nadával, že sa mi ani neospravedlnil.

On sám vedel, ako ma trafil. Ospravedlniť sa nič nestojí, nebolí to. Mohol prísť a povedať mi pár slov," uviedol 31-ročný bek a dodal, že v podobnom duchu sa niesla i reakcia ruskej hviezdy.

"Povedal som mu to hrubo, on bol tiež hrubý," opísal Kolář.