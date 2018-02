Vlhová: Bola som úplne mimo. Som rada, že to už mám za sebou

Slovenská zjazdárka nevidela z olympiády nič. Iba svoje preteky a tréningy.

24. feb 2018 o 8:05 Juraj Berzedi

Vlani ste sa na šampionáte v St. Moritzi tešili zo zisku strieborných medailí v tímovej súťaži. Čo prežívate teraz po vypadnutí hneď v prvom kole?

„Vždy mám najvyššie ambície, takže nie som nadšená. Vždy beriem len víťazstvo, ale taký je šport. Urobili sme viaceré chyby, preto sme s Nemcami prehrali.“

V obrovskom slalome i slalome ste skončili na 13. mieste, v super G na 32. priečke, v alpskej kombinácii piata a v zjazde ste vypadli. Ako hodnotíte svoje výsledky v Pjongčangu?

„Mohlo to byť lepšie, ale i horšie. Šťastná som najmä za kombináciu, kde mi vyšiel slalom a potvrdila som si, že do špičky stále patrím. Predviedla som skvelú jazdu. Je jasné, že klasický slalom mi vôbec nevyšiel, nemala som svoj deň, no aj to sa stáva. Olympiáda je o jedných pretekoch. Tie mi nevyšli. Snáď vyjdú niekde inde.“

Akú známku by ste si dali za predvedené výkony?