Klasickú päťdesiatku vyhral Niskanen, striebro a bronz získali Rusi

Fínsky bežec na lyžiach triumfoval pred Alexandrom Bolšunovom a Andrejom Larkovom.

24. feb 2018 o 8:30 (aktualizované 24. feb 2018 o 10:04) TASR

ZOH 2018 - Pjongčang:

Beh na lyžiach - 50 km klasicky s hromadným štartom muži:

1. Iivo Niskanen Fínsko 2:08:22,1 h 2. Alexander Bolšunov OŠ z Ruska + 18,7 s 3. Andrej Larkov OŠ z Ruska + 2:37,5 min 4. Alex Harvey Kanada + 2:43,6 min 5. Martin Johnsrud Sundby Nórsko + 2:43,7 min 6. Hans Christer Holund Nórsko + 2:50,1 min 7. Daniel Rickardsson Švédsko + 3:50,4 min 8. Martin Jakš ČR + 4:10,5 min 9. Dario Cologna Švajčiarsko + 4:21,1 min 10. Emil Iversen Nórsko + 4:36,9 min 51. Peter Mlynár SR + 17:52,6 min 53. Andrej Segeč SR + 19:22,2 min Miroslav Šulek SR nedokončil

PJONGČANG. Fínsky bežec na lyžiach Iivo Niskanen získal zlatú medailu na 50 km klasickou technikou s hromadným štartom na ZOH v Pjongčangu.

V kráľovskej bežeckej disciplíne triumfoval v rezorte Alpensia časom 2:08:22,1 hodiny s náskokom 18,7 sekundy pred Alexandrom Bolšunovom z tímu Olympijských športovcov z Ruska. Bronz si vybojoval ďalší člen tímu OŠR Andrej Larkov s výrazným odstupom 2:37,5 minúty.

Pre Slovákov bola päťdesiatka výzva

Slovenský reprezentant Peter Mlynár obsadil 51. miesto so stratou 17:52,6 minúty, Andrej Segeč prišiel do cieľa o dve priečky za ním (+ 19:22,2 min).

Miroslav Šulek preteky nedokončil.

"Rozhodnutie štartovať v dnešných náročných pretekoch sa zrodilo v hlavách našich pretekárov. Päťdesiatka bola pre nich veľká výzva, predsa len, je to kráľovská disciplína. Aj keď oni sú skôr orientovaní na kratšie trate a šprinty, povedali si, že dajú do toho celé úsilie aj srdce - a to sme na trati aj videli," informoval vedúci slovenskej výpravy bežcov na lyžiach Michal Malák.

"Výsledkové očakávania neboli namieste, skôr sme chceli, aby športovci zabojovali, hoci s touto traťou nemajú skúsenosti. Peter Mlynár aj Andrej Segeč skončili vyššie v porovnaní s ich nasadením do pretekov, čiže číslami, ktoré mali. Cení sa aj to, že prišli do cieľa, keďže veľa športovcov dnes muselo skončiť aj pre meniace sa poveternostné podmienky na trati."

"Na začiatku bolo stabilnejšie počasie, polojasno, ale neskôr sa rozsnežilo, ochladilo i zamračilo a nakoniec aj padla hmla. Všetko sa teda zmenilo, mali sme problémy aj v servisnom tíme. Podľa pravidiel si každý mohol dvakrát vymeniť lyže, naši to využili na sto percent," pokračoval Malák.

"Čo sa týka Miroslava Šuleka, mal problémy s lyžami, trápil sa v prvom kole. Drhlo mu to v stúpaniach, neskôr sme mu vymenili lyže, no stálo ho to veľa energie, preto radšej vzdal," dodal vedúci slovenskej výpravy.

Pokope len dvadsať kilometrov

Pole pretekárov sa v záverečnej disciplíne mužského bežeckého lyžovania v Pjongčangu držalo pokope až do približne dvadsiateho kilometra, keď sa z hlavnej skupiny favoritov odpútali Niskanen a Kazach Alexej Poltoranin.

Dvojica postupne získavala náskok na svojich prenasledovateľov a v polovici trate už mala k dobru 25 sekúnd. Poltoranin však v ďalších kilometroch nestačil na tempo Fína a zozadu sa naňho začal doťahovať Bolšunov.

Na 30. kilometri mal osamotený Niskanen pred súpermi náskok viac ako štvrť minúty, Bolšunov sa ale naňho trinásť kilometrov pred cieľom dotiahol.

Poltoraninovi výrazne ubúdali sily a na vedúcu dvojicu strácal čoraz viac, päť kilometrov pred finišom už stratil šancu bojovať o cenné kovy.

Vpredu zostali Niskanen s Bolšunovom, Fín pred posledným zo šiestich kôl prezul lyže a napokon mal najviac síl. V záverečných dvoch kilometroch zaútočil a do cieľa napokon prišiel s náskokom takmer devätnástich sekúnd.

Pred objektívmi fotografov pózujú traja najlepší z pretekov na 50 kilometrov - zľava strieborný Alexander Bolšunov, zlatý Iivo Niskanen a bronzový Andrej Larkov. (zdroj: TASR/AP)

Tretia medaila pre Bolšunova

Dvadsaťšesťročný Niskanen zaznamenal najprenikavejší individuálny úspech v kariére. Na konte má už druhú zlatú olympijskú medailu, pred štyrmi rokmi v Soči triumfoval v tímšprinte spolu so Samim Jauhojärvim.

Je historicky štvrtým Fínom, ktorý dominoval v najprestížnejších olympijských pretekoch, ale prvým od triumfu Kaleviho Hämäläinena ešte v roku 1960 v Squaw Valley.

"Z tohto zlata mám obrovskú radosť, je to pre mňa najcennejší triumf. Vo Fínsku sú práve tieto maratónske preteky zo všetkých najdôležitejšie," tešil sa v cieli Niskanen, ktorý má v kariére na konte iba dve víťazstvá vo Svetovom pohári a je majstrom sveta na 15 km z vlaňajška.

Bolšunov vybojoval na prebiehajúcich ZOH v Pjongčangu už štvrtú medailu, tretiu striebornú. Druhý bol aj v štafete a tímšprinte.

Bronz získal v individuálnom šprinte.