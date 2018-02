Niektoré deti treba nútiť. Ledeckú museli brzdiť

Nebolo vôbec jednoduché vymeniť lyže za snoubord, vraví Ledecká.

24. feb 2018 o 11:23 TASR

PJONGČANG. Svojou prvou zlatou medailou na ZOH v Pjongčangu šokovala Češka Ester Ledecká celý športový svet.

Víťazstvo snoubordovej špecialistky v lyžiarskom super-G bolo prekvapujúce, no sobotňajší triumf v paralelnom obrovskom slalome na jej materskom snouborde už bol pomerne očakávanou záležitosťou.

Už tým, že sa ako prvý športovec na ZOH postavila na štart na lyžiach aj snouborde, sa zapísala do histórie. Tento unikát ešte zvýraznila zlatým písmom.

"Pravdupovediac, dnes som sa cítila najlepšie za uplynulý týždeň. Bola som sebavedomá a nervozitu som vôbec nepociťovala. Od kvalifikácie som mala pocit, že tu som doma.

Aj keď nebolo vôbec jednoduché vymeniť lyže za snoubord. Musela som poriadne potrénovať a som rada, že to takto úžasne vyšlo," povedala pre portál idnes.cz dvojnásobná olympijská víťazka z Pjongčangu.

Videla to aj mama, ktorá sa bojí lietať

Ledeckou po snoubordovom triumfe lomcovali veľké emócie.

"Veľmi som sa v cieli tešila. Bola som šťastná, že sa mi to podarilo. Už po kvalifikačných pretekoch som bola dojatá. Toto moje víťazstvo videli obaja moji rodičia a som veľmi rada, že sem prišla aj moja mama, ktorá sa bojí lietať.

Dúfam, že si to tu užila a snáď som jej ten strach z lietania vynahradila. Ďakujem aj môjmu dedkovi, ktorý ma stále podporoval a všetkým fanúšikom. Toto víťazstvo patrí im," vyhlásila mladá Češka, ktorá podľa svojho otca preukazovala svoje predpoklady už ako dieťa a jej úspechy ho neprekvapujú.

V kombinácii chce pokračovať

"Vždy robila to, čo ju bavilo. Niekto má pocit, že je potrebné deti do niečoho nútiť, my sme ju naopak museli brzdiť. Museli sme sledovať čas, ktorý trávila na tréningu, aby to neprehnala. Skrátka sme sa deťom venovali a podporovali ich v tom, čo ich bavilo," uviedol Janek Ledecký.

Dvadsaťdvaročná pražská rodáčka sa chce aj naďalej venovať dvojkombinácii super-G a snoubording.

"Pokiaľ ma to bude baviť, tak sa budem venovať obidvom disciplínam. A verím, že sa tým aj dobre uživím."